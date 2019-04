Stiri pe aceeasi tema

- Noua IRA, un grup republican disident ce lupta pentru reunificarea Irlandei, si-a admis marti responsabilitatea in moartea jurnalistei Lyra McKee, impuscata mortal in timpul unor ciocniri in orasul nord-irlandez Londonderry, intr-o declaratie transmisa cotidianului The Irish News, relateaza France…

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- Politia nord-irlandeza a anuntat, sambata, arestarea a doi barbati cu varste de 18, respectiv 19 ani, in cadrul anchetei care vizeaza moartea jurnalistei Lyra McKee (foto), 29 de ani, impuscata in noaptea de joi spre vineri la Londonderry, scrie AFP....

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- Doi tineri de 18 si 19 ani au fost arestați in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee in timpul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara. Cei doi au fost arestați in baza legilor antiteroriste ale Marii Britanii…

- Autoritațile din Irlanda de Nord au demarat o ancheta pentru a îi gasi pe suspecții în atacul armat produs în orașul Londonderry, în urma caruia o jurnalista în vârsta de 29 de ani a murit, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax.Lyra McKee se afla în…

- Un fost soldat britanic va fi judecat pentru ca in 1972 a deschis focul asupra unor manifestanti pasnici pentru drepturi civile in orasul nord-irlandez Londonderry, un episod cunoscut drept Duminica Sangeroasa, au informat procurorii irlandezi. Alti 16 fosti parasutisti britanici si doi fosti membri…

- O grupare care se autointituleaza 'IRA' a anuntat ca este responsabila pentru plasarea unei masini capcana care a explodat in orasul Londonderry pe 19 ianuarie, potrivit unei declaratii trimise publicatiei Derry Journal, relateaza Reuters. Politia nord-irlandeza declarase deja ca investigatia…