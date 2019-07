Stiri pe aceeasi tema

- Legislativul comunitar a reafirmat posibilitatea de a modifica declaratia politica atasata acordului de retragere acceptat de Londra, dar nu si acordul in sine. Boris Johnson si-a reiterat in mai multe randuri intentia de a pune in aplicare Brexit-ul la 31 octombrie, data tinta fixata dupa doua amanari,…

- Comisia Europeana pregatește un program în valoare de mai multe miliarde de lire pentru a ajuta Irlanda sa faca fața consecințelor economice ale unui divorț fara un acord între Marea Britanie și UE, potrivit "The Times".Potrivit ziarului, care citeaza un înalt diplomat…

- A oferi Scotiei sansa de a-si alege propriul viitor "va fi mai important ca oricand" in momentul in care Boris Johnson va deveni premierul Marii Britanii, a declarat marti sefa Partidului National Scotian, Nicola Sturgeon, relateaza AGERPRES.Sturgeon, care conduce guvernul Scotiei, spune ca…

- A oferi Scotiei sansa de a-si alege propriul viitor "va fi mai important ca oricand" in momentul in care Boris Johnson va deveni premierul Marii Britanii, a declarat marti sefa Partidului National Scotian, Nicola Sturgeon, relateaza DPA. Sturgeon, care conduce guvernul Scotiei, spune ca are "ingrijorari…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis liderului laburist Jeremy Corbyn o scrisoare in care ii cere sa sustina proiectul ei de acord pentru Brexit dupa ce ea a anunțat ca este dispusa sa faca mai multe compromisuri, inclusiv posibilitatea de a vota cu privire la organizarea unui al doilea referendum.…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a insistat vineri, la lansarea manifestului partidului sau, SNP, pentru alegerile europene, ca exista o "sansa reala" ca Scotia sa ramana parte a Uniunii Europene, relateaza BBC News. Sefa SNP a spus ca a vota pentru partidul sau la alegerile europene…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta…