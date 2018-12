Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau sa chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez…

- Acordul tehnic convenit de negociatorii Uniunii Europene si britanici privind Brexit-ul are in vedere luarea in iulie 2020 a unei decizii privind incheierea unei noi intelegeri pentru a asigura o frontiera irlandeza deschisa dupa incheierea perioadei de tranzitie post-Brexit, la finalul anului 2020,…

- Partidul Democratic Unionist (DUP), care sprijina guvernul britanic condus de Theresa May, va sustine un amendament propus de mai multi parlamentari care va face practic ilegala propunerea Uniunii Europene privind crearea unei „plase de siguranta”, transmite Reuters, care citeaza publicatia The Telegraph,…

- Partidul Democratic Unionist (DUP), care sprijina guvernul britanic condus de Theresa May, va sustine un amendament propus de mai multi parlamentari care va face practic ilegala propunerea Uniunii Europene privind crearea unei 'plase de siguranta', transmite Reuters, care citeaza publicatia…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc miercuri seara la Bruxelles, pentru a discuta impasul negocierilor pentru Brexit, relateaza Reuters, care a consemnat declaratiile facute la sosire de unii lideri europeni. Regatul Unit a respins saptamana trecuta ultima propunere…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, va avea duminica o intalnire oficiala cu negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, in cadrul careia cei doi vor discuta despre posibilitatea incheierii unui acord pentru Brexit, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea celor…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a estimat luni, la o conferinta in Slovenia, ca este realist ca un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE sa fie incheiat in 6-8 saptamani. Anunțul a fost facut de ambasada britanica la Ljubljana, potrivit Reuters. …

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu Uniunea Europeana, relateaza luni Reuters preluata de Agerpres. Astfel, companiile…