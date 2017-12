Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda a eliberat un numar record de pasapoarte,mai precis 779.000, in 2017, o cincime dintre acestea au fost pentru cetateni din Marea Britanie si Irlanda de Nord, fapt ce arata ingrijorarea britanicilor in ce priveste consecintele Brexitului asupra liberei circulatii a persoanelor, transmite AFP.

- "Acesta este cel mai mare numar de pasapoarte irlandeze emise vreodata intr-un singur an. Cifra reprezinta o crestere de peste 6% in raport cu 2016 ( an deja record) si de peste 15% fata de 2015", a precizat ministerul irlandez al Afacerilor Externe, intr-un comunicat, scrie Agerpres. "Aproape…

- Guvernul irlandez a anuntat vineri ca a emis 779.000 de pasapoarte in 2017, o cifra record stimulata de cererile venite din Regatul Unit, care reflecta ingrijorarea britanicilor in ce priveste consecintele Brexitului asupra liberei circulatii a persoanelor, transmite AFP. "Acesta este…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Un român de 22 de ani din Marea Britanie a ajuns în atenția presei internaționale dupa ce a furat mai bine de 53 de telefoane mobile în timpul unui concert printr-o metoda inedita.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, la Bruxelles, asteptarea Romaniei in legatura cu implementarea rapida si in integralitate a aranjamentelor convenite cu Marea Britanie in cadrul primei etape de negociere privind Brexit.…

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile Uniunii Europene, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie.…

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- "Vom parasi (Uniunea Europeana), insa o vom face lin și ordonat, stabilind un nou parteneriat strans și special cu prietenii noștri, preluand inapoi controlul asupra frontierelor noastre, banilor noștri și legilor noastre", a declarat șefa guvernului conservator in Camera Comunelor, prezentand acordul…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- Marea Britanie si UE au ajuns vineri la un acord istoric cu privire la termenii Brexit, care asigura drepturi speciale pentru patru milioane de cetateni de pe teritoriul britanic si plata a 40-60 miliarde de euro, intelegerea greu negociata de cele doua parti deschizand calea pentru discutiile legate…

- Marea Britanie si Irlanda ar putea ajunge la un acord in urmatoarele ore cu privire la modul de gestionare a frontierei terestre irlandeze post-Brexit, deschizand calea pentru discutiile privind viitoarele relatii comerciale intre Londra si Bruxelles, potrivit unui oficial irlandez citat de Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma eșecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa aștepte pana la inceperea negocierilor…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana (UE) au ajuns la un compromis asupra frontierei irlandeze dupa Brexit, inlaturand astfel unul dintre obstacolele majore din calea lansarii negocierilor comerciale intre cele doua parți, potrivit unui document de lucru citat luni de televiziunea publica irlandeza…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat, la Dublin, ca daca propunerea britanica de a solutiona chestiunea frontierei irlandeze dupa Brexit este "inacceptabila pentru Irlanda", ea va fi "la fel si pentru UE", relateaza France Presse."Permiteti-mi sa spun foarte clar. Daca…

- Miercuri, Praljak, fost lider al fortelor militare croato-bosniace in razboiul din perioada 1992-1995, a baut otrava dintr-o sticluta si a strigat "Nu sunt criminal de razboi!" in momentul in care Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie a confirmat in apel sentinta de 20 de ani de…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar.

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase,…

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambitios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Dacă reuşim…

- Marea Britanie iși va inainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Unul dintre cele mai puternice branduri romanești a dat lovitura in strainatate și a inceput sa cucereasca Marea Britanie! AQUA Carpatica, brand creat de antreprenorul Jean Valvis, a fost listat incepand cu aceasta luna in magazinele Tesco din Marea Britanie. Listarea brandului in magazinele Tesco…

- Marea Britanie trebuie sa clarifice in cel mult doua saptamani problema datoriilor fata de Uniunea Europeana, estimate a fi intre 60 si 100 de miliarde de euro, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, avertizand ca, in caz contrar, Bruxelles-ul nu va initia curand negocierile pe tema relatiilor…

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…

- Ministerul de Externe incearca sa explice romanilor din Marea Britanie, printr-o videoclip postat pe Youtube, care vor fi efectele Brexit. MAE precizeaza, prin vocea ministrului Afacerilor Europene, ca principala preocupare a instituției, in negocierile pentru ieșirea Angliei din Uniunea Europeana,…

- Granița cu Irlanda de Nord, care va fi singura granița terestra a Marii Britanii cu UE dupa plecarea sa, este una dintre cele trei probleme pe care Bruxelles dorește sa o solutioneze in mare masura, inainte ca discuțiile privind comerțul sa inceapa cel mai devreme in decembrie. "La chestiunea…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat, luni, "ambitioasa si optimista" in privinta viitorului tarii si a negocierilor cu Uniunea Europeana pentru Brexit, relateaza site-ul BBC News. "Sunt ambitioasa si optimista in privinta viitorului Marii Britanii si a acestor negocieri. Discutiile…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, l-a mandatat, vineri, pe Sebastian Kurz, al carui partid s-a clasat pe primul loc in alegerile parlamentare, sa formeze noul Guvern de la Viena, informeaza editia austriaca a publicatiei The Local. Partidul Popular (OVP, centru-dreapta),…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, joi, ca sunt semne "incurajatoare" de progres in privinta negocierilor pentru Brexit si a sugerat ca discutiile privind un viitor acord comercial intre Marea Britanie si Uniunea Europeana ar putea incepe in luna decembrie, relateaza site-ul BBC News.…

- Un acord privind drepturile cetatenilor europeni, inclusiv ale romanilor, din Marea Britanie dupa Brexit este foarte aproape. Afirmatia ii apartine premierului britanic Theresa May si contrazice declaratiile oficialilor europeni. Sefa Guvernului de la Londra a publicat o scrisoare deschisa adresata…

- Un fenomen bizar s-a petrecut marti, in Stockholm. Locuitorii orașului s-au trezit ca ziua este intuneric. Desi era ora 9.00, pe strazile din Stockholm era intuneric. Masinile au circulat cu farurile aprinse si oamenii s-au intrebat de ce nu este lumina ziua. Cerul a fost acoperit de nori densi care…

- "Voi asigura ca valorile europene fundamentale inscrise in Constitutia noastra raman busola pentru viitorul Austriei. Voi verifica foarte atent obiectivele politice, dar si propunerile pentru functii", a spus Van der Bellen. Presedintele Austriei este cunoscut pentru opozitia fata de miscarile…

- Uraganul Ophelia a provocat mai multe fenomene bizare in Regatul Unit. Dupa trecerea furtunii, un orașel a fost complet acoperit de spuma, iar locuitorii au publicat imediat imaginile pe rețelele de socializare. Orașelul Cleveleys din Lancashire a fost complet acoperit de spuma de mare, in urma trecerii…

- ''Ei trag de timp pentru a vedea daca pot sa obțina de la noi mai muți bani și, sincer, ceea ce se intampla este evident pentru toata lumea'', a declarat el in fața deputaților.''Aceasta va dura, dar sunt sigur ca vom ajunge sa obținem un rezultat satisfacator pentru toata lumea'', a adaugat negociatorul-șef…

- "Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, va participa duminica, la Londra, alaturi de alți miniștri, la o reuniune informala, la invitația ministrului de externe britanic, Boris Johnson. Reuniunea iși propune sa faciliteze un schimb de opinii pe teme de actualitate privind securitatea…

- Germania, Franța și Romania au cerut stoparea negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din UE, pana cand Londra și Bruxelles-ul ajung la un acord pe tema drepturilor cetațenilor europeni din Regat, dupa Brexit, scrie cotidianul britanic The Times, care citeaza surse de la Bruxelles. De altfel, tot…

- Cea de-a cincea runda de negocieri cu privire la Brexit incepe luni, iar mingea se afla de-acum „in campul” UE, potrivit premierului britanic Theresa May, ale carei dificultati pe plan intern ii ingrijoreaza pe europeni, relateaza AFP.

- Cea de a cincea runda de negocieri cu privire la Brexit incepe luni, iar mingea se afla de-acum ”in campul” UE, potrivit premierului britanic Theresa May, ale carei dificultati pe plan intern ii ingrijoreaza pe europeni, relateaza AFP.

- Theresa May "intenționeaza sa-și reafirme autoritatea printr-o remaniere guvernamentala in care este pregatita sa il demita pe Boris Johnson" dupa reuniunea Consiliului European de la 19-20 octombrie, a relatat The Sunday Times. Intrebata despre viitorul rol al lui Johnson și posibila promovare…

- La doar patru zile dupa referendumul ilegal din Spania, din provincia cu autonomie extinsa Catalonia, partidele ungurești radicale din Transilvania au ieșit la atac frontal, pe 4 octombrie, impotriva integritații și unitații statului național roman. ”Transilvania nu este Romania (…) De-a lungul istoriei,…

- Votul a fost covarșitor pentru amanare deoarece "nu au fost inregistrate inca progrese suficiente" in cele trei dosare prioritare, conform unei rezoluții adoptate marți de Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, relateaza DPA și AFP, potrivit Agerpres. In aceasta rezoluție…