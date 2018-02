Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni, pentru a nu ajunge in situatia Romaniei. "Uitati-va la ceea ce s-a intamplat in Romania, in alte state, care…

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre o fata pe care amandoi o iubesc. Pentru ca bausera mult, spiritele s-au incins rapid. Unul dintre tineri a scos o sabie si si-a injunghiat prietenul. Scena a fost filmata de agresor cu telefonul mobil,…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, este nemultumit de ultimele declaratii ale sefului Fondului Proprietatea care a spus despre Complexul Energetic Oltenia ca are probleme economice. Senatorul de Gorj susține ca dintotdeauna Fondul Proprietatea a avut o pozitie critica la adresa colosului energetic…

- Avand in vedere declarațiile Fondului Proprietatea facute in spațiul public, prin care iși exprima ingrijorarea fața de situația in care se afla Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din țara, respectiv ca „s-ar afla la un pas de faliment”, administratia…

- Deputatul Mihai Weber a reacționat virulent dupa ce șeful Fondului Proprietatea a declarat ca CE Oltenia este in pragul falimentului. ”Dintre toate companiile la care suntem actionari, suntem foarte ingrijorati de situatia de la Complexul Energetic Oltenia. Am vazut ca preturile mari…

- Fondul Proprietatea s-a aratat miercuri ingrijorat de situatia in care se afla Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, despre care Greg Konieczny, manager al Fondului Proprietatea, spune ca este la un pas de faliment, potrivit News.ro. ”Dintre…

- Programul-pilot va fi introdus initial in cinci orase, printre care Bonn si Essen, apoi, in functie de rezultate, extins si in alte parti. Scopul este sa-i incurajeze pe cetateni sa-si lase masinile acasa si sa se deplaseze cu mijloacele de transport municipale. Pe hartie totul suna incurajator. In…

- La data de 13 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 36 de ani, din localitate, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata. Acesta, in noaptea…

- ”Din punctul meu e vedere, cred ca am ajuns intr-un moment foarte grav in care, practic, DNA ar trebui refacuta din temelii. Acolo sunt oameni valorosi, exista procurori capabili, dar cred ca in acest oment institutia este una profund corupta, una profund afectata de o boala foarte, foarte grava,…

- Strainii care solicita drept de sedere permanenta in Romania vor trebui ca, pe langa alte conditii, sa o indeplineasca si pe aceea de a nu reprezenta un pericol pentru securitatea nationala si de a nu fi savarsit pe teritoriul Romaniei infractiuni pentru care sa fi primit o pedeapsa cu inchisoarea…

- Varza murata este un preparat care se serveste in sezonul rece alaturi de sarmale, friptura de porc, mancare de cartofi, fasole, varza calita cu afumatura. Aceasta este bogata in substante nutritive, vitamina C, vitamina antioxidanta care...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la interviurile Europa FM, ca, daca anul 2018 va fi redus la folclor, la mancat fasole si la cantat si dansat in piata publica, ar fi o greseala, el sustinand ca ar trebui sa fie anul dialogului.

- Presedintele Klaus Iohannis este prizonierul neputincios al PSD-ului. Afirmatia ii apartine fostului ministru al Culturii, Theodor Paleologu. El spune la RFI ca seful statului ar trebui sa anunte de pe acum ca nu mai candideaza pentru un nou mandat de presedinte, pentru ca bilantul lui este „extraordinar…

- Marea Britanie a primit, luni, din partea Uniunii Europene o propunere de avea o perioada de tranziție de 21 de luni dupa Brexit, perioada in care va fi menținut status quo-ul apartenentei la UE.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a declarat, vineri, in conferinta de presa in care si-a anuntat demisia din functie, ca ii tine pumnii Simonei Halep in finala de la Australian Open si afirma ca la intoarcerea in tara jucatoarea de tenis ar trebui asteptata si de premier la aeroport.…

- Singurul dispensar pe care il au la dispoziție cateva mii de persoane din zona Alimpești - Gorj, dar și din satele invecinate din Valcea, a ajuns intr-o stare de degradare atat de inaintata, incat...

- Aproape 8.500 de romani au depus deja celebra Declarație 600 Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Dormi cu fața in perna Ai obiceiul de a dormi pe burta și cu fața in perna? Ar trebui sa renunți la el. Dormitul cu fața in perna provoaca umflarea feței și a ochilor – sunt cauzate de gravitația tragerii lichidului in fața. acesta este motivul pentru care colagenul iși pierde din putere și pielea…

- Un barbat din Motru, Gorj, a fost arestat ieri la domiciliu pentru 30 de zile pentru incalcarea repetata a unui ordin de protecție. Suspectul mai este acuzat de distrugere și violare de domiciliu și se afla sub control judiciar. Intrucat ...

- Daca va întrebati de ce sunteti înca singuri, motivul s-ar putea sa fie incopatibilitatea. Gasirea unei persoane compatibila zodiacal ar putea fi biletul pentru o relatie de durata, spun astrologii.

- Parlamentarul de Gorj, Florin Carciumaru a declarat ca va face demersuri pentru ca investitia in cele doua hidrocentrale din Defileul Jiului sa fie finalizata. Mai multe organizatii de mediu au criticat investitia si au spus ca flora si fauna din Parcul National „Defileul Jiului” vor fi afectate de…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Targu-Carbunesti a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat prevederile controlului judiciar, el fiind acuzat ca, in decembrie, a agresat fizic o persoana din aceeasi localitate, se arata intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de…

- Conform Aliantei Nationale pentru Boli mentale din SUA, in occident, 1 din 5 adulti sufera anual de o boala mentala si 1 din 25 de adulti sufera anual de o boala mentala grava, care il impiedica sa-si desfasoare in mod normal activitatile de zi cu zi

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina.

- Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala Bucuresti (FTIML), in calitatea sa de Administrator de Investitii al Fondului Proprietatea, a anuntat joi ca, incepand din 1 aprilie 2018, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului.

- Greg Konieczny a renuntat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat, remis, joi, AGERPRES. AGERPRES. "Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala…

- Incepand din aprilie 2018, actualul co-CEO al Fondului Proprietatea, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului, potrivit unui comunicat transmis joi Bursei de Valori. In prezent, conducerea Fondului este asigurata de Johan Meyer si de Greg Konieczny, ultimul fiind extrem…

- Barbatul LEU: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de dragoste cat cuprinde, insa nu vor sa-și asume nici un fel de obligații și nu vor sa dea explicații nimanui. Acești barbați iși doresc sa mai copilareasca și sa se axeze mai mult pe cariera și totul le va merge bine.…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- Samsung Galaxy S9 și S9 Plus vor fi lansate in luna februarie a anului 2018 și sunt printre cele mai așteptate telefoane la momentul actual, relateaza computerblog.ro. Diferențele intre cele doua smartphone-uri nu este una foarte mare, cea mai notabila și importanta fiind ecranul mult mai…

- Amendamentele adoptate de Camera Deputatilor, privind guvernanta corporativa, reprezinta un urias pas inapoi pentru companiile de stat si Romania, iar riscurile de coruptie si deteriorare a integritatii la nivelul acestor companii cresc dramatic, atrage atentia Greg Konieczny, CEO si manager de portofoliu…

- Victor Pițurca nu crede ca echipa lui Gigi Becali ar trebui sa dispara. Fostul selecționer a vorbit și despre oferta de la Dinamo și anunța ca daca ar fi mers, ar fi putut lua titlul 5 ani la rand. "Nu e corect ca FCSB sa dispara. De ei suntem reprezentați in cupele europene, unde au și rezultate bune.…

- Un tanar, de 20 de ani, din Targu-Carbunesti, Gorj, a fost arestat la domiciliu, sub acuzatiile de violare de domiciliu si tentativa de viol asupra unei femei, de 61 de ani. Suspectul este acuzat ca la sfarsitul saptamanii trecute ar ...

- Romania ar trebui sa fie printre primele state ale lumii dupa Statele Unite ale Americii care recunosc Ierusalimul ca și capitala a Israelului. Afirmația vine din partea unui om foarte apropiat de omul forte al Israelului, prim-ministrul Benjamin Natanyahu, dar și un om care iubește Romania. Este…

- Simularea inteligentei umane de catre masini sau computere sau mai simplu ¬ inteligenta artificiala (AI) este proiectata sa utilizeze cantitati mari de date pentru a analiza si a reactiona cu solutia cea mai optima posibila in diferite cazuri. Mai exact, iti poate ajuta firma in ceea ce priveste relatiile…

- "Fondul Proprietatea considera ca majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, un fapt cunoscut atat de catre MCSI, cat si de Consiliul Concurentei",…

- Majorarea capitalului social la Posta Romana ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, considera reprezentantii Fondului Proprietatea, actionarul minoritar al Companiei Nationale.

- Comisia Iordache a decis sa lucreze și in perioada doliului național. Membrii comisiei care analizeaza legile justiției urmeaza sa discute, joi, mai multe modificari la Codul de procedura penala, și implementarea Directivei europene privind prezumția de nevinovație, care interzice folosirea cuvantului…

- Odata cu venirea iernii șoferii incep sa aiba mai mult de furca in trafic. Asfaltul se transforma in patinoar, iar zapada face mașina sa piarda controlul foarte ușor. Iata cateva sfaturi utile:

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a gasit un microfon in priza din locuința asigurata de Guvern. In urma scandalului, polițiștii și procurorii fac ancheta in acest caz, insa Carmen Dan susține ca pe ea nu a informat-o nimeni despre stadiul procedurilor.”Se desfașoara actele procedurale. Pe…

- Nici nu s-a racit bine Regele, ca deja diverse bidiganii au inceput sa se hraneasca, precum capusele, din sangele regal ( a se citi prestigiu, onoare, demnitate, capital de respect). In Parlament, PNL si USR s-au repezit sa ceara scoaterea de pe ordinea de zi a legilor justitiei, motivand ca nu se…

- Ne petrecem mai mult de o treime din viata in pat, dar acest loc se poate transforma rapid intr-un „parc botanic“ de bacterii si ciuperci, potrivit microbiologului universitatii din New York, Philip Tierno.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca toti angajatii vor avea salariu mai mare de la 1 ianuarie daca se va aplica in mod corect Codul fiscal si daca angajatorul nu va reduce salariul brut. „Codul fiscal aduce pentru fiecare angajat de la stat si privat crestere de salariu net incepand cu 1 ianuarie.…

- Exact, la patinaj, pentru ca unul din subiectele de pe ordinea de zi a vizat patinoarul artificial care va fi amplasat, ca in fiecare an, in Parcul Dragalina. Social-democrații au avut obiecții legate de formularea proiectului de hotarare privind patinoarul. „De ce nu ne spuneți, patinoarul…

- Madalina Ghenea a oferit recent un interviu in cadrul caruia a vorbit despre cel mai important rol pe care l-a primit in urma cu sapte lui: cel de mama. Vedeta a spus despre micuta Charlotte ca e singura care lipsea din viata sa pentru ca ea sa se simta un om complet. Marturisirile facute de actrita…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), au transmis, luni, cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copiilor, ca este obligatia autoritatilor sa ia masurile necesare prin care Romania sa nu mai aiba copii care nu au ce manca, nu au haine sau incaltaminte sau nu au caldura…