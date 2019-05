Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca in cazul in care mitingul PSD de la Iasi programat pe 9 mai va fi perturbat de contramanifestanti atunci si PSD isi va trimite oamenii „foarte nervosi” la mitingul organzat de PNL in acelasi oras doua zile mai tarziu.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a comentat, marti, intentia societatii civile de a organiza actiuni de protest, in ziua mitingului electoral al PSD din 9 mai, de la Iasi, organizat cu ocazia Zilei Europei. ""Putem sa lasam și noi oamenii noștri, care sunt foarte nervoși, sa faca contramanifestații",…

- Intrebat daca la mitingul electoral de la Iași va veni și premierul Dancila, Liviu Dragnea a spus ca: ''Mitingul se va organiza chiar daca nu vine doamna prim-ministru. Avem aceasta capacitate. Vom avea un miting la Iași și s-ar putea sa apara contra-manifestații ..foarte bine. Daca așa vor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca in cazul in care mitingul PSD, de pe 9 mai, de la Iași, va fi perturbat de contra manifestații, atunci și PSD iși va trimite oamenii la mitingul PNL, de pe 11 iunie, tot la Iași.”Daca ei vor sa joace așa in campanie, atunci vor fi cotra manifestații…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici vrea sa adopte un pachet de masuri pentru a facilita revenirea acasa a romanilor din diaspora. Teodorovici a anunțat demararea unor negocieri cu statele UE pentru masurile care sa raspunda "nevoii si dorintei de revenire acasa" a romanilor plecati la munca in…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila si alti lideri PSD continua turneul in Moldova de promovare a partidului inaintea alegerilor europarlamentare. Dupa ce vineri au fost prezenți la Botoșani, liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila au ajuns sambata la Iași, acolo unde are loc un miting…

- O persoana a cazut azi de pe acoperișul unei biserici aflate in construcție pe strada Ștefan Luchian din Cluj. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Cluj cu o autospeciala de stins incendii dotata și cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, dar și polițiștii clujeni, a anunțat stiridecluj.ro.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu E clar ca liderul PSD va candida. El ii va infrunta pe Klaus Iohannis și pe toți ceilalți participanți la turnirul prezidențial. Semnalele in acest sens sunt fara echivoc. Deși, extrem de prudent fiind, liderul PSD nu a facut inca niciun anunț oficial. In definitiv ce așteapta?…