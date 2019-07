Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a afirmat, marți, la Antena 3, ca desemnarea Vioricai Dancila drept candidat al PSD arata ca social-democrații au alte prioritați decat caștigarea alegerilor. Vosganian a spus ca ALDE și-a pierdut increderea in aliații de la PSD, dupa refuzul acestora de a susține candidatura lui Tariceanu. ”Am sentimentul ca PSD nu vrea sa fie un actor important in aceasta campanie prezidențiala și sa aiba alte prioritați decat caștigarea fotoliului prezidențiale. Ma mir ca doamna Dancila vorbește de responsabilitatea in condițiile in care PSD și-a incalcat…