- Irinel Popescu, fost presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a fost pus sub control judiciar pe cautiune de DNA, fiind acuzat de luare de mita. Cautiunea depusa este de 150.000 euro. „In perioada 2007-2009, inculpatul Irinel Popescu, in calitate de presedinte al C.N.A.S., a solicitat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Mures a intocmit rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata a inculpatului C.V., profesor Liceul Tehnologic nr. 1 din Ludus, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata, pentru ca ar fi pretins bani de la o serie de elevi pentru…

- Un spital din Cluj, in TOP 10 al "spitalelor rusine" din Romania Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, acelasi procent declarand ca au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii in perioada…

- Magistratii instantei supreme ar putea pronunta decizia, joi, in dosarul in care fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile…

- Preotul Vasile Jalba, arestat preventiv in dosarul privind fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, a fost oprit de la slujire, se arata intr-un comunicat transmis sambata de Biroul de presa al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos. „In legatura cu presupusa implicare a preotului Vasile Jalba de la parohia…

- Ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au pus in executare doua mandate de aducere din cele 43 dispuse de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati in dosarul penal de frauda informatica si fals material…

- Magistratii Judecatoriei Galati au emis, vineri seara, mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele a cinci persoane dintre cele sase retinute de procurori in dosarul privind fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, au anuntat sambata reprezentanti ai Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a clasat, din lipsa de probe, dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, era acuzat de luare de mita si santaj. "La data de 9 ianuarie, procurorii din cadrul DNA au dispus solutia clasarii fata de persoana mentionata…

- Sase persoane, intre care un preot, au fost retinute vineri de procurori, in urma perchezitiilor derulate in ziua anterioara, intr-un dosar privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Claudia Marcu. ‘S-a luat…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie, Serviciul Judetean Anticoruptie Galati, au pus in executare doua mandate de aducere ce vizeaza doi politisti, dupa ce au descoperit ca acestia le furnizasera persoanelor anchetate intr-un dosar penal date cu privire la obiectul cercetarilor, dar si numele si…

- Un numar de 120 de politisti galateni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au efectuat joi 67 de perchezitii domiciliare intr-un dosar penal privind...

- Sumele alocate Sanatatii in Legea bugetului pe 2018 nu sunt suficiente pentru a acoperi intreg anul si ar fi nevoie de modificarea, "prin decizie politica", a modului de finantare a Sanatatii, a declarat, miercuri, la incheierea mandatului, presedintele Casei Nationale de Sanatate CNAS , Laurentiu Mihai."Avem…

- Darius Valcov a fost audiat astazi de magistratii Tribunalului Dolj in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. In momentul in care a iesit din sala de judecata a refuzat sa faca declaratii.

- Darius Vâlcov, numit marti consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a fost audiat, miercuri, la Tribunalul Dolj, într-un dosar în care este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si

- Acuze grave la adresa fostului ministru al Tineretului și Sportului, Marius Dunca! Acesta a fost acuzat de șantaj, abuz in serviciu și uzurpare a funcției, informeaza Bugetul.ro.Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a facut lumina in acest caz, in care fostul șef al Tineretului și Sportului…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Directia Nationala Anticoruptie a facut public, marti, un comunicat de presa in care ofera explicatii cu privire la dosarul trimis in judecata in care au fost inculpati un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire…

- Directia Nationala Anticoruptie a relateaza intr-un comunicat de presa acuzațiile și starea de fapt reținute in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire de…

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Medicii de familie au intrat in a doua zi de protest, refuzand in continuare sa presteze servicii decontate de stat. Cu toate acestea, manifestarea de nemultumire a “halatelor albe” nu pare sa produca prea mari nemultumiri in randul pacientilor. Conform reprezentantilor Casei Judetene a Asigurarilor…

- Sorin Blejnar este acuzat de luare de mita intr-un nou dosar, potrivit Antena 3 . Potrivit sursei citate, Fostul sef ANAF a fost pus sub acuzare pentru luare de mita de catre procurorii DNA intr-un nou dosar. Pe 10 ianuarie, Sorin Blejnar așteapta pronuntarea in dosarul in care DIICOT Brasov l-a trimis…

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, primeste o noua lovitura din partea procurorilor anticoruptie! In mare secret, DNA l-a pus sub acuzare intr-un nou dosar de coruptie. Potrivit Antena 3, procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Dosarul este instrumentat de procurorul Carmen Damian. Pentru…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Protestul national al medicilor de familie fata de subfinantarea asistentei medicale si fata de birocratie si-a gasit adepti si in Arad. Nu se stie exact cati, insa unii au decis sa nu mai presteze servicii decontate, chiar daca au contracte valabile cu Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate (CJAS).…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Ministrul Sanatații, Florian Bododg, a discutat in aceasta dimineața cu președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentanților medicilor de familie. Acesta afirma ca, pe 2018, este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa fie suplimentat cu 278 milioane…

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale.Conform surselor citate, la intalnirea…

- „La multi ani Romaniei si tuturor romanilor de Ziua Nationala, impreuna cu cele mai bune ganduri si urari. Fiind vorba de o emisiune de sanatate, prima dintre aceste urari pe care trebuie sa le fac este multa sanatate tuturor", a transmis Irinel Popescu. [citeste si] Amintim…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, atrage atentia ca premierul Mihai Tudose l-a numit in fruntea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe unul dintre "cei mai longevivi lobby-isti ai industriei", Laurentiu Mihai. 0 0 0 0 0 0 "Domnul Tudose l-a numit in fruntea…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu critica, intr-o postare pe Facebook, intitulata "Un lobby-ist farma la conducerea CNAS", numirea lui Laurentiu Mihai, director al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. "Astazi,…

- Noul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) este Laurentiu-Teodor Mihai, care incepand din 2011 a ocupat functia de director al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice. Postul de presedinte al CNAS era vacant din 1 seprtembrie, dupa ce Marian Burcea a fost retinut de…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare.

- Fostul secretar general al Senatului, Ovidiu Marian, a ajuns, luni, dupa gratii, unde va iospași o pedeapsa de doi ani de detenție, pentru savarșiurea infracțiunii de trafic de influența. El a fost ridicat de poliție de acasa și dus in penitenciarul Arad. Ovidiu Marian a intermediat mita de 300.000…

- Reprezentantii medicilor de familie s-au intalnit, luni, la Guvern, cu premierul Mihai Tudose, ei afirmand ca draftul de contract, propus de CNAS, pentru 2018 contine prevederi in plus de bicrocratie, iar cresterea de 5% care le-a fost propusa nu acopera nici macar cresterile de la utilitati.…