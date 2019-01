Irinel Columbeanu, greu de recunoscut la un eveniment! Si-a lasat barba si pare ca nu s-a mai tuns de ceva vreme. Cum si-a facut aparitia la bratul iubitei

Stiri pe aceeasi tema

- La an nou, look nou! Irinel Columbeanu a decis ca-i momentul sa faca o schimbare și și-a lasat barba! Așa s-a afișat omul de afaceri de 61 de ani luni seara, la redeschiderea unui hotel din Capitala. Odata cu look-ul, și-a schimbat și atitudinea - in loc sa fie amabil cu toata lumea, cum era inainte,…

- A venit momentul cel mai greu de suportat pentru Irinel Columbeanu! Irina, fata lui și a Monicai Gabor dorește sa plece sa locuiasca cu mama sa in SUA. Irinel Columbeanu a marturisit ca nu are nimic impotriva, dar cu o condiție: dorește ca fata lui sa aiba parte d ecea mai buna educație.

- Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in economia romaneasca, in calitate de actionari la o firma, mai multi cu aproape 50.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames si TrainYourBrain. Profilul omului de afaceri este reprezentat, in principal, de un…

- Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in economia romaneasca, in calitate de acționari la o firma, mai mulți cu aproape 50.000 fața de aceeași perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames și TrainYourBrain, prezentat joi seara in cadrul Top 100 – Cei mai buni antreprenori,…

- Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in economia romaneasca, in calitate de acționari la o firma, mai mulți cu aproape 50.000 fața de aceeași perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames și TrainYourBrain, prezentat joi seara in cadrul Top 100 – Cei mai buni antreprenori,…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din lume care in anul 2005 a intrat in Cartea Recordurilor cu acest titlu, se mandrește cu fetița ei, Eliza, in varsta de 13 ani. Micuța a reușit sa caștige primii sai bani la o varsta destul de frageda. Eliza Iliescu este eleva in clasa a IX-a la colegiul “Dimitrie…

- Cel mai important eveniment economic al anului „Moldova Business Week 2018” se va desfașura la Chișinau, in perioada 27-29 noiembrie curent. Aspecte privind organizarea saptamanii de afaceri au fost analizate astazi, in cadrul unei ședințe prezidate de premierul Pavel Filip.

- Cand nu au ce face, „mascații” dau și cate o mana de ajutor cate unui tanar care vrea sa iasa din tipar și-l ajuta in demersul sau. Un polițist gorjean a simțit nevoia sa fie legat cu catușe și ingenuncheat, fiindca altfel nu putea sa se așeze in respectiva poziție in fața prietenei lui și sa-i ceara…