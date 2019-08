Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump i-a reautorizat pe oficialii guvernamentali sa foloseasca dispozitivul controversat de otravire "bombe de cianura", dupa cum le-au numit criticii sai, pentru a ucide coioti, vulpi si alte animale de pe teritoriul Statelor Unite. Capcanele, numite M-44, sunt pline cu cianura…

- Irinel Badulescu, membru de onoare in Liga Militarilor Profesionisti, militar veteran din cadrul B 30 Vanatori de Munte "Dragoslavele", aflat in vacanta pe litoral, a salvat un copil de la moartea. Astfel, conform unui mesaj postat pe grupul Liga Militarilor Profesionisti, copilul in varsta de 10 ani…

- Ministrul Justitiei Ana Birchall a declarat, luni, 5 august, ca i-a anuntat pe parintii Alexandrei Macesanu de decesul acesteia, inainte ca ei sa afle din presa, potrivit Mediafax. Aceasta susține ca decizia ei este ca „o obligatie morala, umana, dar si un minim gest de respect". „Va asigur ca din punct…

- La finalul saptamanii trecute s-au implinit doi ani de la tragedia de la Valea Urdii, in care si-au pierdut viata trei tineri militari incadrati la Batalionul 30 Vanatori de Munte „Dragoslavele” din Campulung. In tot acest timp, expunerea clara a celor intamplate a fost opacizata, fie de faptul ca „este…

- Pompierii au intervenit rapid cu doua barci pneumatice pe lacul Vanatori pentru a-l scoate din apa pe adolescentul epuizat. Acesta mersese la scaldat cu un colac, insa lipsa de experienta l-a adus in situatia de a nu mai reusi sa ajunga la mal, fiind la un pas de inec.

- Militari romani și din alte 13 state NATO au dat startul celui mai mare program multinațional de instrucție „Saber Guardian 2019”. Aproximativ 13.500 de militari din 14 tari aliate si partenere(Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Germania, Marea Britanie, R. Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia,…

- „Tensiune maxima, risc major, minute vitale, viața, comunicare/negociere, echipa, salvare – sunt câteva dintre cuvintele care ar putea descrie situația cu care s-au confruntat colegii noștri ieri (n.red. marți)”, descriu cei de la IPJ Cluj atmosfera terifianta. O femeie de…