Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase, partenera lui Liviu Dragnea, a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care apare in haine traditionale la Marea Moschee din Abu Dhabi - Emiratele Arabe Unite. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat pe 29 decembrie 2018, atributiile vicepresedintelui Camerei…

- Irina Alexandra Tanase, iubita liderului PSD Liviu Dragnea, a postat pe contul sau de Instagram fotografii din excursia pe care a facut-o la Abu Dhabi, ea aparand imbracata in port traditional arab.Irina Tanase a postat un set de fotografii de la Marea Moschee din Abu Dhabi, insa din cele…

- Irina Tanase a postat un set de fotografii de la Marea Moschee din Abu Dhabi, insa din cele sase poze ea apare intr-una singura. Marea Moschee din Abu Dhabi este cea mai mare moschee din Emirate si a opta din lume, iar iubita lui Dragnea a fost fascinata de frumusetea acesteia. …

- Andreea Ibacka este in culmea fericirii de cand a devenit pentru prima data mamica și, chiar daca soțul ei, Cabral, a spus ca iși dorește sa o țina pe cea mica departe de ochii curioșilor, blondina a postat pe Instagram o fotografie tare emoționanta, alaturi de micuța Namiko.

- Bat clopote de nunta la PSD! Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat ca Irina Tanase va deveni "cat de curand" sotia lui Liviu Dragnea. „Liviu Dragnea nu se afla in Maldive cu logodnica lui care ii va deveni si sotie cat de curand. Liviu Dragnea nu a plecat in insule exotice, nu a plecat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a incercat sa fie extrem de misterios in ceea ce privește locația unde iși petrece Sarbatorile. O fotografie publicata de Irina Tanase și o alta publicata de liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, il dau insa de gol.Citește și: ALERTA - Iohannis a semnat decretele:…

- Cea mai apreciata fotografie pe Instagram, in 2018, a primit peste 18 milioane de like-uri și ii aparține uneia dintre cele mai celebre femei din lume, Kylie Jenner (21 ani). Deși este abia majora, conform legii Statelor Unite, mezina familiei Kardashian-Jenner are o avere de aproape 1 miliard de dolari,…

- Bianca Dragușanu a postat o fotografie de senzație pe pagina sa de Instagram. Vedeta este imbracata extrem de sumar și se afla in pat. Lenjerie neagra, in contrast placut cu așternuturile albe, alaturi de o privire lasciva a frumoasei pe care o doresc atația barbați. Bianca se afla in India, acolo unde…