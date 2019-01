Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca aceeasi energie si voce inconfundabila, Irina Rimes a demonstrat-o si acum zece ani. Cantareata din R.Moldova apare in imagini video unde interpreteaza o piesa populara la o petrecere la Soroca.

- In urma cu doua zile, Nicole Cherry a implinit varsta de 20 de ani, pentru a marca momentul, cantareața a dat o petrecere pe cinste, in club, alaturi de prietenii sai. Vezi galeria foto + 3 + 3 Tinerii s-au distrat, au facut instastory, au ascultat muzica buna și au dansat pana la orele dimineții. Avand…

- Cu cateva luni inainte sa schimbe prefixul – in februarie anul viitor implinește 40 de ani -, Adina Postelnicu spune ca e pregatita sa devina mama și chiar sa se marite din nou. E convinsa ca a gasit barbatul potrivit langa care și-ar dori sa imbatraneasca, deși… acesta e mai mic decat ea! Adina Postelnicu…

- Stabilita de vreo șase ani in Romania, Irina Rimes duce dorul rudelor sale, ramase in localitatea natala din Republica Moldova. Cantareața, jurat-antrenor la emisiunea “Vocea Romaniei” de la PRO TV , iși face lunar timp pentru a-și vizita familia, in ciuda programului incarcat. Irina Rimes s-a nascut…

- Chiar daca și-a propus sa nu mai vorbeasca despre relațiile ei, Nicole Cherry a ținut totuși sa clarifice ce s-a intamplat intre ea și fostul iubit, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi fost inșelata. Artista a vorbit și despre noua ei melodie, care in primele 48 de ore a ajuns sa stranga peste un […] The…