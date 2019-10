Stiri pe aceeasi tema

- “El Amor” este ultima lansare a Oanei, piesa cu care picteaza dragostea pe ritmuri latino. Oana, nascuta si crescuta in Romania, s-a mutat in Spania de la varsta de 13 ani. La scurt timp dupa terminarea liceului, ea a fost descoperita de un agent de casting si a primit rolul unui model intr-un clip…

- Dupa filmari in deșert, la aproape 50 de grade Celsius, la Salvation Mountain, in SUA, Smiley lanseaza „My Love”, o piesa-terapie pentru orice relație de iubire. Smiley lanseaza “My Love”, o piesa-terapie pentru relațiile de iubire incercate de timp și de timpuri. “Piesa «My Love» este ca o declarație…

- La doar 21 de ani, Mihaela Marinova este deja una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala din Bulgaria. Cariera sa a inceput ca finalist in cel de-al treilea sezon „X Factor” Bulgaria. In 2017, a caștigat ediția bulgara a formatului „Your face Sounds Familiar”, care a consolidat statutul…

- Elena Ancuța Stegaru s-a prezentat la Vocea Germaniei la cațiva ani dupa ce s-a mutat in Germania impreuna cu soțul ei, Andrei Stegaru. Amandoi sunt muzicieni și au format acolo grupul d’AS Duo, un grup de Pop Live Act cu care activeaza in principal in Berlin. La Vocea Germaniei, in…

- Irina Rimes lanseaza videoclipul piesei „In palme”, o melodie care vorbește despre ramașițele unei relații intense. Vizualul poetic, dar in același timp minimalist, evidențiaza durerea care ramane dupa desparțire. Clipul a fost filmat in Istanbul, iar geometria cladirilor, cadrele arhitecturale și jocurile…

- „Costa”, cel mai nou single lansat de Ruby, imbina un sound fresh cu un videoclip hot, plin de branduri high-end, decoruri luxoase și femei frumoase. Piesa este produsa in studiourile Midiots. Muzica și versurile sunt rezultatul colaborarii dintre Shift, Enri Demi, Adelina Stanga, Horace și Max Kissaru.…

- Irina Rimes lanseaza piesa „24:00” de pe albumul „Cosmos” – cu un videoclip alb-negru inedit, care ii prezinta latura suava și jucaușa. Grație, nonconformism, feminitate și o linie melodica ce ramane in cap pe repeat: „Daca ma-ntreaba vreunul unde ma-ndreapta mersul Eu le spun „Ma duc acasa, eu sunt…

- Mabel, unul dintre artiștii cu cea mai rapida ascensiune, renunța la orice fel de inhibiții și lanseaza piesa „Bad Behaviour”, cea de-a treia piesa extrasa de pe albumul de debut „High Expectations”. Produs de catre Dre Skull (Popcaan, Drake, Wizkid), track-ul „Bad Behaviour” este un mix naucitor intre…