- Festivalul de Folk de la Targu Jiu a inceput asa cum era normal, cu un elogiu adus cunoscutei interprete de folk Tatiana Stepa! Toti cei care au iubit-o au urcat pe scena cu lumanari aprinse si au cantat cateva dintre melodiile celei care a trecut i...

- Astazi, 20 iulie, au inceput – dupa amiaza – spectacolele care marcheaza inceputul evenimentului ”Tașnadul Estival” . Toate concertele și manifestarile se desfașoara in centrul Tașnadului, locuitorii orașului și cei din imprejurimi – plus invitații lor – avand ocazia sa asiste la tot ceea ce au pregatit…

- Opt persoane din Targu Jiu care au implinit sau vor implini in perioada urmatoare varsta de 100 de ani vor fi premiate de municipalitate. Fiecare centenar va intra in posesia unui premiu in valoare de 2.000 de lei. Familiile varstnicilor trebuie sa depuna o cerere și o copie dupa certificatele de naștere,…

- Se anunta mare petrecere la Oravita. Una dintre cele mai frecventate zone din sud-vestul tarii imbraca saptamana viitoare haine de sarbatoare. Primaria Oravita organizeaza in acest an o noua editie a manifestarii “Zilele Orasului Oravita 2019”. Spectacolele se vor desfasura dupa urmatorul program :…

- Doi invizi necunoscuti l-au lovit cu o ranga de fier. Atacul a avut loc in plina strada, chiar langa masina victimei. Recent, afaceristul castigase o licitatie pentru un perimetru de padure de unde se culegeau trufe. Se pare ca zona era ravnita si de alti oameni.

- Targujienii care locuiesc in zonele Lido, Teilor, Olari, Plopilor si Ana Ipatescu vor avea propria biserica. Lacasul de cult va avea hramul Sfantului Ierarh Nifon si Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile). Preotii acestei parohii au solicitat Prim...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, susține ca nu are vreo vina in ceea ce privește nefinalizarea planurilor parcelare necesare pentru derularea lucrarilor la varianta ocolitoare a municipiului. Recent, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a caștigat in instanța un proces…

- Ianis Hagi (20 de ani) are sanse din ce in ce mai mici sa ramana la Viitorul si din sezonul urmator, tatal sau anuntand de mai mult timp ca acesta urmeaza sa fie transferat in strainatate. Decarul nationalei de tineret este pe lista unei echipe importante din Spania, transmite Mediafax.Sevilla…