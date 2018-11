Stiri pe aceeasi tema

- „Vocea Romaniei” a ajuns la un punct culminant, in ediția de vineri (26 octombrie). A fost seara confruntarilor, care a debutat cu duelul dintre Dora Gaitanovici și Lacramioara Bardoschi, din echipa Irinei Rimes. Antrenoarea celor doua a ales melodia „You make me feel”, a lui Michael Jackson. Interpretarea…

- In ultima runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei, concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a impresiona, in timp ce antrenorii au incalcat regulile pentru un concurent cu o voce de aur. Un concurent cu o voce puternica și un timbru impresionant a fost Florian Popa, in varsta de 28…

- Cea de-a șasea runda a audițiilor pe nevazute de la Vocea Romaniei a adus cu sine concurenți care au facut alegeri foarte curajoase, iar antrenorii au dat tot ce au avut mai bun pentru a caștiga participanții in echipele lor. Vineri seara, Andra și Irina Rimes și-au dorit atat de tare o concurenta,…

- Cea de a cincea runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei au adus telespectatorilor, vinerea aceasta, un adevarat spectacol. De data aceasta, Andra și Irina au facut tot posibilul pentru a caștiga un concurent. Pe langa vocile puternice și daruirea concurenților, antrenorii au luptat și de data…

- Cea de-a patra editie de auditii „Vocea Romaniei“ a fost marcata de voci impresionante, dar si de o discutie tensionata intre Irina Rimes si Smiley, acesta din urma fiind vizibil iritat de un comentariu al colegei sale din juriu. In schimb, Tudor Chirila a felicitat-o pe artista pentru „performanta“…

- Aflata pentru prima data la Vocea Romaniei, Antinia Simion, o tanara de 19 ani din Alba Iulia a reușit sa intoarca scaunele juraților și sa intre in urmatoarea faza a concursului spectacol realizat de PRO TV. Inca de mica Antinia a fost remarcata și apreciata pentru calitatea vocii ei atat la Alba Iulia…

- Acum cateva zile s-au anuntat schimbari majore pentru noul sezon al show-ului Vocea Romaniei. Prima dintre ele a fost dezvaluita in finala „Romanii au Talent”. Irina Rimes a fost invitata