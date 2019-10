Stiri pe aceeasi tema

- Funda'ia Corneliu Coposu, impreuna cu fundatiile Hanns Seidel si Academia Civica, organizeaza pe data de 11 noiembrie, la Teatrul National (Sala Mare), cu incepere de la ora 18.30, „Gala Corneliu Coposu – Editia a IV-a”. In cadrul evenimentului va avea loc lansarea volumului de poezii semnate de Corneliu…

- Formația timișoreana Kings Are Overrated va susține un concert la Radio Guerilla miercuri 16 octombrie de la ora 18, la emisiunea Nesemnații cu Bogdan Șerban, artiștii fiind printre semifinaliștii concursului Deer Music. Format in Timișoara la sfarșitul anului trecut, proiectul Kings Are Overrated este…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un eveniment deosebit care se va derula sub genericul “West meets East” , in cadrul caruia artiștii vor incheia interpretarea in premiera in Romania a tuturor compozițiilor lui Ravi Shankar pentru vioara și instrumente indiene, de pe legendara trilogie “West meets…

- In data de 13 octombrie 2019, la ora 20.00, la Biserica Roșie va avea loc un concert susținut de solistul Thierry Mechler, din Franța. Evenimentul este organizat in cadrul Festivalul Internațional de Orga Timorgelfest. Intrarea este libera. Organizatori sunt Primaria Municipiului Timișoara, Universitatea…

- Mirabela Dauer, una dintre cele mai indragite cintarețe din Romania, revine pentru un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 17 octombrie, de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Alaturi de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una din cele mai frecvente…

- Francezul Cedric Hanriot, artistul care se poate mandri, printre altele, și cu caștigarea unui premiu Grammy, va susține un concert extraordinar la Timișoara, vineri, 20 septembrie, de la ora 22, la Taverna. Cedric Hanriot este laureat al Premiilor Grammy pe anul 2015, la categoria ”Jazz Vocal”, pentru…

- Timișoara va fi gazda unui spectacol de neuitat in cadrul caruia toți cei care iubesc muzica celebrei formații suedeze ABBA vor retrai magia celor mai iubite hituri ale lor, alaturi de formația sarbeasca ABBA Real Tribute Band, care va susține un concert in premiera in țara noastra. Creatorii celebrului…

- Una din cele mai de succes formații de muzica pop din Ungaria, Neoton Familia, va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul find inclus in cadrul celei de-a patra ediții a Zilelor Culturale Maghiare, care se vor desfașura in perioada 26 – 29 septembrie. Formația maghiara Neoton a luat…