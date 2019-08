Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest este anuntat pe retelele sociale pentru duminica seara, de la ora 19.00, in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne, sub titlul „Cade una, cadem toate!”Protestul este organizat de Feminism Romania, Girl Up Romania, Vagenta, Centrul FILIA, E-Romnja, MozaiQ si CUTRA.…

- Protestul este organizat de Feminism Romania, Girl Up Romania, Vagenta, Centrul FILIA, E-Romnja, MozaiQ si CUTRA. Anuntul publicat pe Facebook de organizatori: „Moartea uneia dintre noi e moartea sigurantei tuturor femeilor. Atunci cand o femeie din aceasta tara este batuta, jignita, hartuita, ucisa…

- Emily Hartridge a murit intr-un accident auto produs in sudul Londrei. Prezentatoarea TV Emily Hartridge a fost ucisa intr-un accident tragic cu scuterul. Anunțul a fost facut sambata pe contul de Instagram al vedetei. Jurnalista de 35 de ani a fost implicata intr-o coliziune cu un camion…

- Guvernul Romaniei isi asuma ducerea la bun sfarsit a angajamentelor luate fata de Timisoara. Anuntul a fost facut chiar de ministrul culturii... The post Cultura timisoreana primeste sprijin de la guvern appeared first on Renasterea banateana .

- In urma cu doar cateva zile, Jojo și-a pierdut bunica și inca nu poate trece peste durerea suferita. Actrița a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, ca un sfat pentru cei care o urmaresc virtual. Alaturi de mesaj, Jojo a publicat și o imagine cu fetița ei, Zora, ținand sa precizeze ca…

- La varsta de 14 ani, sa iți pierzi unul dintre membrii familiei este extrem de greu de "digerat" din punct de vedere emoțional, insa sa iți perzi chiar mama este una dintre cele mai grele lovituri din partea vieții.

- 'Incepand de miercuri, 19 iunie 2019, ora 8.00, cuplurile care doresc sa se inscrie in proiectul FIV 2 - "O șansa pentru cuplurile infertile" pot aplica accesand link-ul http://fiv2.assmb.ro/. "FIV 2", care se va desfașura in perioada 2019-2020, reprezinta o suplimentare pentru inca 2.000…

- Ca procuror, Laura Codruta Kovesi a anchetat oameni politici de la varf, afaceristi puternici si judecatori corupti. Ea nu va fi stingherita de cateva jocuri politice de la Bruxelles, relateaza Politico dupa un interviu cu Laura Codruta Kovesi. Kovesi, fosta sefa a anticoruptiei din Romania este una…