Irina Nicolae a nascut. Sarcina de care foarte putini au stiut!

- Nașterea fiicei lui Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, s-a transformat intr-un moment de Breaking News la Realitatea TV. Fara a lua in derizoriu importanța momentului, cei de la Pagina de Media au semnalat tonul in care s-a facut acest anunț. ...

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a nascut vineri, 2 februarie, o fetita perfect sanatoasa. Nasterea a decurs fara niciun fel de problema, iar bruneta si micuta se simt foarte bine. Vedeta este sotia presedintelui Federatiei Internationale de Judo, Marius Vizer (61 de ani).

- O fetița de doar noua ani a nascut, dupa ce a fost violata de tatal ei. Copila, din Peru, a fost abuzata de tatal sau, în vârsta de 43 de ani, pe când avea opt ani. Un avort nu a putut fi luat în considerare în acest caz, deoarece sarcina a fost descoperita la…

- Cantareata Alessia a nascut un baietel perfect sanatos si a sustinut pentru emisiunea "Rai Da' Buni" ca nu poate inchide un ochi si ca anul trecut, pe vremea aceasta, nici nu se gandea ca avea sa devina mama.

- Vineri, 2 februarie 2018, de la ora 19.00, la Sala Radio, Orchestra Naționala Radio propune un repertoriu rar intalnit pe scenele noastre de concert, sub bagheta dirijorului Julien Salemkour. Seara va debuta cu Noapte transfigurata, op. 4, de A. Schonberg, o lucrare considerata la granița intre armonia…

- Misty a devenit pentru prima data mamica, vedeta nascut o fetita perfect sanatoasa. Atat ea, cat si iubitul ei, Keo, sunt foarte entuziasmati de venirea noului membru al familiei si se bucura din plin de prezenta micutei.

- Madalina Dobrovolschi este in culmea fericirii. Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis a devenit mamica in cursul zilei de joi. Fosta jurnalista a nascut o fetita, care va purta numele de Matilda. Tanara este in culmea fericirii si a urcat, pe contul personal de socializare, o fotografie…

- Purtatoarea de cuvant a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a nascut o fetița, pe Matilda. ”Fericirea poarta un nume – Matilda!”, au fost cuvintele care au insoțit postarea de pe Facebook. Iata fotografia: Madalina Pușcalau este casatorita cu Emil Dobrovolschi, pilot de avioane, unul…

- Fostul international al Stelei, Iulian Miu, este tatic. Sotia lui, Mihaela, a adus pe lume o fetita, careia cuplul a hotarat sa-i puna numele Astrid. Iulian a facut anuntul pe reteaua de socializare.A

- Copilul care cantarea 400 de grame la naștere și a supraviețuit este considerat unul dintre cei mai mici copii care au venit pe lume și au trait, scrie Metro.co.uk. Manushi este o fetița care s-a nascut cu 12 saptamani mia repede decat trebuia dupa ce mama sa a suferit o serie de complicații in timpul…

- Narcisa Lecusanu (41 ani) a intrat oficial in batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romana de Handbal. Intr-o postare pe pagina personasla de handbal, vicecampioana mondiala din 2005 a pus capat speculatiilor din ultima vreme, daca va candida sau nu pentru functia numarul 1 in handbalul…

- Fosta soție a polițistului pedofil a facut primele declarații despre gestul oripilant al celui cu care și-a imparțit viața. Femeia a marturisit ca toata „familia este șocata”, precizand ca agentul acuzat de abuzul asupra celor doi minori are un copil de 22 de ani, și nu doi, așa cum s-a vehiculat. “Sunt…

- Fosta sotie a lui Eugen Stan, politistul acuzat ca a agresat doi copii intr-un lift din Bucuresti, a marturisit ca este socata de faptele barbatului alaturi de care a trait aproape 20 de ani. "Eu sunt divortata de el de trei ani de zile. Am divortat de comun acord. Nu am mai luat legatura cu dansul…

- Mircea Solcanu a trebuit sa se retraga de pe platourile de televiziune, unde era una dintre cele mai indragite vedete, alaturi de Cabral, in urma unor comentarii neinspirate legate de drama baietelului de 9 ani sfasiat de o haita de caini. Atunci, fostul prezentator TV a acuzat familia baiețelului…

- Primul copil nascut in anul 2018 la Spitalul Municipal Carei este o fetita. Ea a venit pe lume in ziua de 2 ianuarie cu o greutate de 3500 g. O cheama Szofia si are parintii din Valea lui Mihai. Buletin de Carei

- Simona Gherghe și-a surprins fetița intr-o ipostaza foarte frumoasa chiar in prima zi a noului an 2018. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an , profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia…

- O fetița de 13 ani a devenit mama. Totul s-a petrecut in Baia Mare, acolo unde fetița locuiește și unde a trecut prin clipe grele. Eleva in clasa a VII-a, fetița a fost abuzata, iar in urma violului a rezultat o sarcina.

- Prima imagine cu sora Deliei dupa ce a nascut. Și-a luat fetița in brațe, iar artista a surprins cel mai emoționant moment. Aceasta a facut public pe contul de socializare. Sora Deliei, Ioana Matache, a nascut a doua zi de Craciun, o fetița perfect sanatoasa, prin cezariana. Delia, care a filmat intregul…

- Oana Matache a nascut ieri, in a doua zi de Craciun, o fetita de nota 10. Astazi, Delia a postat pe pagina ei personala de Facebook prima poza cu micuta. Citeste si Sora Deliei Matache, Oana, a nascut. Ce nume va primi fetita FOTO "Doamneeeee!!!!Uite iubirea!", a scris Delia Matache…

- Cantarețul Enrique Iglesias traiește cele mai frumoase clipe din viața sa. Partenera sa de viața, Ana Kournikova a nascut o pereche de gemeni. Fosta jucatoare de tenic care este impreuna cu artistul iberic de peste 15 ani a nasut in acest weekend, in secret.

- Fosta jucatoare de tenis Ana Kournikova a devenit mama de gemeni, simbata, la Miami. Rusoaica si partenerul ei, Enrique Igelsias, au tinut sarcina secreta. Cei doi au o relatie din 2001, fara a confirma vreodata ca ar fi casatoriti. Kournikova (36 de ani) a nascut un baiat si o fata, care au primit…

- "Parca aici s-a nascut fotbalul!", asa a simtit Rodion Camataru, fosta mare glorie a Universitatii Craiova, atmosfera de pe noul "Ion Oblemenco", la meciul cu CFR Cluj, 2-1. Marele atacant al Universitatii Craiova din anii '70-'80, Rodion Camataru, 59 de ani, a fost incantat de atmosfera creata de cei…

- Ajunsa la 60 de ani, Maude Julien, a publicat cartea autobiografica ”Singura fata din lume”, care povestește abuzurile fizice și psihice la care a fost supusa timp de 18 ani de propriul tata. Louis Didier, pe care autoarea in catalogheaza drept nebun și alcoolic, a infiat o fetița de șase ani pe care…

- Un medic oncolog a povestit o intamplare dureroasa, din experienta sa profesionala. Dr. Rogerio Brandao a relatat marturisirea emotionanta a unei fetite bolnava de cancer in faza terminala.

- Elevii CN „Mihai Eminescu” au avut miercuri privilegiul de a se afla fata in fata si a dialoga cu fostul mare campion oradean de judo si actualul luptator MMA, Alexandru Lungu. Intalnirea s-a desfasurat in cadrul Programului „Campionii Romaniei in scoli, licee si universitati”, initiat de…

- 44 de ore in chin a trait o fetita, venita pe lume in cea mai mare maternitate din Moldova. Parintii nici n au mai apucat sa o boteze, pentru ca micuta a fost mereu conectata la aparate.Fetita s a nascut prin cezariana la 43 de saptamani, iar parintii cred ca medicii au facut operatia prea tarziu. E…

- Vineri seara, de la ora 19.00, in cadrul unei ceremonii de Ziua Nationala, primarul general Gabriela Firea va acorda mai multe diplome de merit pentru intreaga activitate. Constantin Balaceanu Stolnici, Maia Morgenstern, Razvan Theodorescu, Felicia Filip, Ilie Nastase, Dan Mircea Enescu…

- Soția lui Catalin Arabu a nascut pentru a doua oara o fetița perfect sanatoasa. Isabelle Gabriela a venit pe lume in Canada, iar parinții ei sunt in culmea fericirii. Fostul iubit al Minodorei, Catalin Neacșu, alias Arabu a devenit din nou tata . Fetita sa s-a nascut in Canada, unde locuiesc parintii…

- "Bineinteles ca a schimbat lumea teatrului acest spectacol, pentru ca este emotia aceea fireasca, care a creat un parteneriat senzational cu problemele sociale, fara sa stam, caragialeste, printre niste mobile imbacsite, masive, sa ciocnim servicii de ceai si sa discutam intrigi de salon de doi bani."…

- Fosta prezentatoare de televiziune Dana Razboiu a facut dezvaluiri incredibile despre familia sa. Ea a marturisit ca fiul sau cel mic s-a nascut cu o malformație de aorta. Dana Razboiu, care s-a retras in urma cu cațiva ani din lumina reflectoarelor , a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate…

- O tanara din showbizul romanesc a devenit mamica unei fetite in mare secret. Aceasta a decis sa faca pubilc marele anunt si a postat o fotografie chiar cu bebelusul pe o retea de socializare.

- O vedeta din showbizul romanesc a devenit mamica pentru prima data in mare secret. Fericita ca fiica ei este sanatoasa, iar nasterea a decurs normal, ea a prezentat-o intregii lumi pe mica ei printesa. Fotografia a fost insotita de mai multe marturisiri intime.

- Narcisa Lecusanu a fost aleasa membru în Comitetul Executiv al Federatiei Internationale de Handbal. Fosta jucatoare a echipei nationale a obtinut cel mai mare numar de voturi în cadrul Congresului Ordinar din Antalya. Narcisa Lecusanu a fost una din cele mai importante handbaliste…

- Andra a fost impresionata pana la lacrimi de situatia extrem de delicata a unei fetite pe care a intalnit-o in avion. Micuta ii stia toate piesele pe de rost si era o mare fana, dar calatoarea la Viena pentru o operatie care ii putea reda zambetul pe buze. Sotia lui Catalin Maruta a ajutat-o si ea cu…

- Pe data de 1 mai, o minune de copil a venit pe lume. Atat parintii, cat si cadrele medicale au ramas uimite cand au vazut-o pe micuta Devina. Jessica Smith, norocoasa mamica din Mississippi, SUA, mai are trei copiii.

- Stirea a devenit publica dupa ce Murray a disputat marți un meci demonstrativ in compania lui Roger Federer la Glasgow, prima apariție a campionului britanic pe un teren de tenis dupa eliminarea sa in sferturi la Wimbledon, in luna iulie. Sarcina soției lui Murray a devenit cunoscuta atunci la turneul…

- Gabriela Cristea isi sarbatoreste astazi onomastica si e sarbatoare mare in familia vedetei , mai ales ca anul acesta prezentatoare tv o are alaturi pe fetita sa minunata, Bella Victoria Margot.

