- Irina Margareta Nistor, indragitul critic de filme si prezentatoare Happy Channel, si-a spus povestea la “CulTOUR”, unde a vorbit despre marea sa pasiune si felul in care a inceput acest drum pentru ea.

- Cariera ei in lumea artistica a inceput in urma cu aproximativ trei decenii, iar in acest timp Carmen Tanase a dedicat totul profesiei sale iubite. Iubita și talentata de publicul roman, indragita actrița a facut marturisiri emoționante despre drumul pe care l-a ales, in cadrul emisiunii “CulTOUR”,…

- Din 10 septembrie, Cristina Ciobanasu, Vlad Gherman si Irina Margareta Nistor invita, in fiecare zi, telespectatorii Happy Channel la o tura prin cultura romaneasca. Postul de televiziune va difuza “CulTOUR”, de luni pana duminica, de la ora 17.30, emisiune prin care isi propune sa aduca in fata publicului…

- Cunoscut critic de filme și prezentatoare a emisiunii “CineCOOL”, de la postul de televiziune Happy Channel, Irina Margareta Nistor marturisește ca pentru ea fericirea reprezinta, printre altele, pasiunea sa de o viața - filmele. Deși a tradus mii de filme de-a lungul timpului, chiar și atunci cand…

