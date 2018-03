Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara Irina Loghin are motive de bucurie. Isi marita fata cu un tanar din Targu Jiu, despre care nu a vrut sa spuna prea multe, dar de care este foarte incantata. Irinuca Cernea si viitorul...

- Bucurie mare in familia reginei muzicii populare romanesti, scrie click.ro. Irinuca, fata Irinei Loghin (79 de ani) si a lui Ion Cernea, va pasi pentru prima data la altar, in acest an. Evenimentul va avea loc intr-un cadru restrans, intrucat mirii sunt discreti si nu doresc sa faca mare tam-tam.…

- Modelul și soțul ei se pregatesc de nunta! Fiica celebrului manelist Florin Salam, Betty și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. Judecatorii au aprobat cererea depusa in urma cu o luna de tatal fetei. Cantaretul de manele a solicitat instantei sa…

- In data de 22.02.2018, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de catre o hunedoreanca in varsta de 80 de ani, cu privire la faptul ca, in jurul orei 11:00, a fost contactata telefonic de catre o persoana necunoscuta, care s-a prezentat ca fiind „polițist” si care i-a relatat faptul ca…

- Bianca Dragușanu și-a adus aminte de copilarie și a povestit in emisiunea pe care o prezinta ca era pe post de telecomanda. Mai mult decat atat, a dezvaluit și cu ce se ocupa iubitul ei, mai exact era gunoier. Victor era pus de parinții lui sa duca gunoiul, lucru care il enerva destul de tare. […] The…

- Victor Slav, facut de ras de mama lui, in fața Biancai Dragușanu. Vedeta a facut o dezvaluire amuzanta despre iubitul ei, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu a aflat de la soacra ei ca Victor Slav era era tare suparat pe ea, atunci cand era mic, pentru ca il punea mereu…

- Stelian Ogica si-a vazut visul cu ochii! Fiica sa, Raluca s-a maritat cu fotbalistul Adrian Ropotan, dupa sase ani si jumatate de relatie. La marele eveniment au fost invitate peste 300 de invitatati, printre care politicieni, fotbalisti celebri si artisti. Nasii cuplului au fost Gabi Badalau si Claudia…

- Acuzații șocante ies la iveala! S-au jurat cu mana pe inima ca intre ei e o iubire adevarata, chiar daca ea are 60 de ani și el doar 48. Acum ies la lumina detalii șocante despre cei doi!

- Moartea lui Aurelian Preda (46 de ani), survenita pe 27 septembrie 2016 dupa o lupta dura cu o forma de cancer, a lasat in urma o multime de regrete, dar si foarte multe necunoscute legate de viata sentimentala a artistului, scrie wowbiz.ro. Citeste si BOMBA. Cea pe care Aurelian Preda o dadea…

- Cum o fi ca nunta ta sa fie a doua ca importanța la palatul regal și asta pentru ca William și Kate sunt deja casatoriți? Fiica cea mica a Prințului Andrew va imbraca și ea rochia de mireasa, anul acesta, dupa logodnica lui Harry. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Numai ca, trebuie sa recunoaștem,…

- Doua mari cantarețe de muzica populara, Maria Ciobanu și Ileana Sararoiu, au fost legate nu doar de o stransa și sincera prietenie, dar și de iubirea aceluiași barbat. Mircea Cimpeanu, fost baschetbalist de performanța, a fost soțul indragitei Ileana Sararoiu, insa decesul artistei i-a schimbat pentru…

- Oana Roman si Marius Elisei sunt doi parinti fericiti si impliniti. Micuta lor le-a adus doar bucurie si intelegere in casnicie. Chiar si asa, Oana Roman isi ridica numeroase semne de intrebare legate de educatia fiicei sale.

- Au aparut primele imagini in cazul accidentului in care a fost implicata fiica procurorului Iorga Moraru! Mai exact, reamintim caaceasta dezvaluia in octombrie 2017 un episod șocant petrecut in sanul familiei sale dupa evenimentele care au avut-o in prim plan pe procurorul DNA. Aflata in razboi cu Laura…

- Mult asteptatul eveniment monden al anului se apropie vertiginos, iar toate pregatirile au fost facute in mare secret! CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , a aflat ca, in curand, se va marita fiica lui Florin Salam! Totul se va petrece, insa, mai devreme decat a anuntat Betty, dintr-un motiv stiut…

- Cum le-a raspuns fiica lui Florin Salam celor care au intrebat-o de nunta. Betty traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalin, iar recent, cei doi au vorbit și despre casatorie. Totuși, bruneta a fost deranjata atunci cand unul dintre admiratori a adus in discuție acest subiect. „Universal…

- Ai facut marele pas! Te-ai casatorit și acum vrei sa afli ce spune data aleasa despre casnicia voastra. Sau poate vrei sa alegi o zi anume pentru acest eveniment, o zi care sa-ti garanteze succesul și sporul in casa ori in relația de familie. Iata ce spune data nuntii despre viitorul casniciei tale,…

- Tatal lui Caroline Wozniacki a marturisit ce i-a spus fiicei lui inainte ca aceasta sa intre in teren si sa-si dispute titlul de nr. 1 mondial impotriva Simonei Halep. Barbatul s-a declarat extrem de mandru de dubla reusita a fiicei lui, insa a marturisit ca e pacat ca a trebuit sa se termine asa.

- Titlul nu e o gluma! Imaginile chiar te lasa cu gura cascata, la cum se poarta cele doua personaje principale intr-un mall din Capitala! Pe rand, Bogdan Balan si sotia lui, Diana, fiica lui Adriean Videanu, casca nonstop, cu gura pana la urechi, dand semne de plictiseala cronica in doi, la doar patru…

- Consuela Di Monaco a vorbit pentru emisiunea "Rai Da' Buni" despre nunta fiicei sale cu fotbalistul de la CFR Cluj. Vedeta sustine ca nunta a tot fost amanata, cu toate ca fiica sa are o relatie de lunga durata cu iubitul sau.

- In ultimele luni, Betty Salam a aparut des in tabloide din cauza faptului ca s-a pufosit. Pentru kilogramele luate in plus, artista a fost aspru criticata de fani, iar in cadrul unui interviu, ea a povestit ce fel de mesaje a primit de la acestia, dar, mai ales, cum au reusit sa o uimeasca unii dintre…

- Tavi Clonda a relatat in emisiunea „Star Matinal” de pe Antena Stars ca este foarte bucuros ca are o familie extraordinar de frumoasa. Micuta Victoria si Gabriela Cristea il implinesc pe Tavi Clonda. De asemenea, acesta a povestit si cum a ajuns sa se inscrie la Eurovision.

- Sirimavo Bandaranaike era obișnuita cu politica. Tatal sau era membru al Senatului. Dorind ca fiica sa sa aiba o educație aleasa, parinții sai au trimis-o la una dintre cele mai bune școli cu internat. Dupa ce a terminat studiile, ea s-a axat pe voluntariat. A mers zeci de kilometri prin jungla pentru…

- Mare tam-tam se face in jurul emisiunii "Te vreau langa mine", de la Kanal D, iar asta pentru ca s-au intalnit doua pietre tari: titulara Gabriela Cristea (43 de ani) se afla inca in concediu de maternitate, dar isi pregateste revenirea pe post, anuntand ca este pregatita sa se rupa de micuta Victoria…

- Diego Maradona nu vrea sa fie martor la casatoria fiicei sale Dalma. Starul argentinian și-a motivat decizia prin faptul ca n-a fost invitata și logodnica sa, Rocio Oliva. "Daca nu pot sa merg cu cea pe care-o iubesc, atunci nu mai vin nici eu". Diego nu este in relatii bune nici cu cealalta fata, Giannina,…

- Mama iubitului fiicei prezentatoarei de televiziune Andreea Esca arata foarte bine, la fel de bine ca și vedeta de televiziune. Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia Eram , formeaza un cuplu cu un tanar artist pe nume Mario Fresh. Relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh este una…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a vorbit despre academia de la Berceni construita de Gigi Becali. Fostul portar a dat detalii despre planurile steliștilor, despre investiția facuta și anunța ca academia stelista va fi mai buna decat cea a celor de la Viitorul. "Eu zic ca in doi ani…

- Ed a cunoscut-o pe Heidi la universitate. Imediat s-au placut, iar cand au ajuns sa stea in același camin studențesc, au devenit iubiți. Cațiva ani mai tarziu, aveau sa se casatoreasca, dar ce a descoperit mama lui Heidi a șocat-o pe tanara mireasa. Cu puțin timp inainte de nunta, mama lui Heidi l-a…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Dupa o indelungata absența din viața publica, Florin Salam a revenit cu o declarație emoționanta. Artistul se declarara entuziasmat de nunta fiicei sale, Bety Salam. "Ai emoții undeva, acolo in suflet. Și socru mic daca sunt eu voi fi tot un fel de socru mare. E emoția aia cand auzi. Te și…

- Monica Gabor a facut o induioșatoare declarație de dragoste pentru fiica ei și a omului de afaceri irinel Columbeau, Irina. Monica Gabor se bucura de fiecare moment petrecut in compania fiicei sale, Irina Columbeanu. Iar atunci cand Irina nu este in preajma ei, Monica Gabor, care are o relație in America…

- Ami și Liam Duggleby au trecut prin momente teribile, in urma cu un an, cand au descoperit ca fiica lor are mai probleme de sanatate. Micuța a pierdut lupta cu viața dupa doar trei saptamani, iar parinții ei au decis sa-i doneze organele. Astfel, ei i-au salvat viața lui Carrie, o tanara de 26 de ani,…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…

- Dupa divorțul de omul de afaceri Mihai Ivanescu, așa cum era de așteptat, Roxana Ciuhulescu a obținut custodia fiicei sale, Ana. Nici nu ar fi acceptat un alt verdict, mai ales ca de aproape 10 ani, Roxana Ciuhulescu face totul cu fiica ei. In timp ce mulți parinți aleg ca, atunci cand copiii lor sunt…

- Doinița, soția lui Ionuț Dolanescu, a vorbit despre cum este interpreta de mzica populara Maria Ciobanu ca soacra. Ionuț Dolanescu este fiul a doi dintre cei mai mari artiști de muzica populara din Romania, regretatul Ion Dolanescu și Maria Ciobanu. Ionuț Dolanescu, care a fost la un pas de o tragedie…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Viitorul soț este un barbat pe care-l știe de 30 de ani, cu care a avut doar o relație profesionala. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct”, unde a marturisit…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- A fost petrecere mare in familia lui Florin Salam! Fiica lui cea mica, Ranya, a implinit un an, așa ca au pregatit o surpriza pentru micuța. Toți cei apropiați familiei lor au venit cu cadouri și au sarbatorit-o pe mezina.

- Impacarea dintre Selena Gomez si Justin Bieber este un mare succes pentru fanii celor doi cantareti, insa nu toata lumea manifesta acelasi entuziasm pe aceasta tema, scrie public.fr. Mama Selenei Gomez a fost dusa la spital in urma unei dispute cu fiica ei despre Justin Bieber. Mandy Teefey,…

- Un necaz nu vine niciodata singur! Dupa scandalul izbucnit odata cu plecarea Roxanei Dobre de acasa, Betty Salam trece printr-un nou necaz. Fiica lui Florin Salam este hartuita de un barbat, iar iubitul ei nu a putut suporta sa vada cum este jignita adolescenta si a luat foc.

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta. In urma cu 10 ani, Andreea Marin a devenit mamica.…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta.

- Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj categoric fiicei sale, pentru atunci cand va fi mare. Bianca Dragușanu are o fiica, Sofia natalia, din povestea de dragoste pe care o traiește cu prezentatorul de televiziune Victor Slav. Sofia Natalia, care a inceput sa vorbeasca de cateva luni , este dragalașenia…

- Bianca Dragusanu i-a transmis fiicei sale un mesaj dur, dar puternic incarcat emotional. Mesajul din spatele cuvintelor Biancai are la baza notiunea de alegere a unui partener la varsta potrivita.

- Anamaria Rosa, fiica solistului Aurelian Preda, și-a amintit de regretatul sau tata. Interpretul de muzica populara Aurelian Preda suferea de mai mulți ani de cancer, iar pe 27 septembrie anul trecut, a pierdut lupta cu boala. Acesta era internat la o clinica din Austria. In urma sa a ramas o fata,…