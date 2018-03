Stiri pe aceeasi tema

- "Eu tot timpul am avut o competitie cu mine insami, deci nu a fost chiar ca la nationale azi. Se poate spune ca se lipeste aurul de mine. Sper sa se lipeasca aurul pana la sfarsitul anului. Titlurile mondiale si europene inseamna insa o presiune maxima. Acum, la aceste Europene, am simtit presiunea.…

- Sportiva Irina Lepsa a declarat, joi seara, dupa ce a castigat trei medalii de argint la categoria 63 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani, ca titlul de vicecampion european este important pentru ea, precizand ca "nu doar aurul are valoare". "A fost…

- Loredana Toma vrea cat mai mult aur in 2018: ”Sper sa se lipeasca de mine pana la sfarșitul anului!”. Campioana mondiala Loredana Toma, care a castigat trei medalii de aur si la Campionatele Europene de la Izvorani, a declarat, joi seara, la finalul concursului, ca spera sa “se lipeasca aurul” de ea…

- Campioana mondiala Loredana Toma, care a castigat trei medalii de aur si la Campionatele Europene de la Izvorani, a declarat, joi seara, la finalul concursului, ca spera sa "se lipeasca aurul" de ea la toate competitiile din acest an. "Eu tot timpul am avut o competitie cu mine insami, deci nu a fost…

- Sportivele Loredana Toma si Irina Lepsa au obtinut, joi, medaliile de aur si de argint ale categoriei 63 de kilograme, la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani.Loredana Toma a urcat pe prima treapta a podiumului la smuls (105 kg), aruncat (131 kg) si total (236 kg), iar Lepsa a ocupat…

- Romania a ajuns la 17 medalii caștigate la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani dupa evoluțiile de astazi ale Loredanei Toma și Irinei Lepșa. Loredana a luat trei medalii de aur la smuls (105 kg.), aruncat (131 kg.) și total (236 kg.), la categoria 63 de kilograme, in timp ce Irina a obținut…

- Sportivele Loredana Toma si Irina Lepsa au castigat, joi seara, trei medalii de aur si respectiv, trei de argint, la categoria 63 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Loredana Toma a pornit ca favorita si a intrat in concurs ultima, la 100 de kilograme, moment in…

- Campioana mondiala en titre Loredana Toma a câstigat, joi seara, trei medalii de aur, iar Irina Lepsa trei de argint la categoria 63 kg (smuls, aruncat si total) din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.

- Campioana mondiala en titre Loredana Toma a castigat, joi seara, trei medalii de aur, iar Irina Lepsa trei de argint la categoria 63 kg (smuls, aruncat si total) din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. AGERPRES (editor: Marius Tone, editor online: Irina Giurgiu)

- Sportivele Loredana Toma si Irina Lepsa au castigat, joi seara, medaliile de aur si argint la stilul smuls, categoria 63 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere care au loc in aceste zile la Izvorani. Toma, castigatoare a trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de anul trecut…

- In a treia zi a Campionatelor Europene, care se desfașoara in Sala Polivalenta a Complexului Olimpic de la Izvorani in perioada 26 martie-1 aprilie, Romania a mai cucerit trei medalii. Miercuri seara au urcat pe podium Andreea Penciu și Maria Grigoriu la categoria 58 kg și Paul Dumitrașcu la 74 kg.…

- Sportivii romani au cucerit pana in prezent 11 medalii la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Paul Dumitrascu a obtinut, miercuri, medalia de argint la stilul aruncat, la categoria 69 de kilograme, cu o performanta de 174 kilograme.

- Sportivii romani au cucerit pana in prezent 11 medalii la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Paul Dumitrascu a obtinut, miercuri, medalia de argint la stilul aruncat, la categoria 69 de kilograme, cu o performanta de 174 kilograme.Medalia de aur i-a revenit albanezului Briken…

- Sportivii romani au cucerit pana in prezent 11 medalii la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Paul Dumitrascu a obtinut, miercuri, medalia de argint la stilul aruncat, la categoria 69 de kilograme, cu o performanta de 174 kilograme. Medalia de aur i-a revenit albanezului Briken Calja, cu…

- Sportivul Paul Dumitrascu a castigat, miercuri seara, medalia de argint la stilul aruncat (174 kg), categoria 69 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Sportivul in varsta de 18 ani a ridicat la aruncat 167, 171 si 174 de kilograme, ultima reusita aducandu-i medalia…

- Sportiva Andreea Penciu a castigat medalia de bronz la total (190 kg), iar Maria Grigoriu tot bronz la stilul aruncat (104 kg) la categoria 58 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la...

- Sportiva Andreea Penciu a castigat medalia de bronz la total 190 kg , iar Maria Grigoriu bronz la stilul aruncat 104 kg la categoria 58 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.Romania a ajuns la noua medalii castigate de la inceperea competitiei. Pana acum au castigat…

- Sportiva Andreea Penciu a castigat medalia de bronz la total (190 kg), iar Maria Grigoriu tot bronz la stilul aruncat (104 kg) la categoria 58 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. La stilul aruncat, Penciu a avut o ratare la 101 kg, dar apoi a revenit…

- Sportiva romana Andeea Penciu a castigat, miercuri, medalia de argint la stilul smuls (88 kg), categoria 58 de kilograme, din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Penciu a intrat in concurs la 83 de kg si a ridicat apoi 86 si 88 de kilograme. In duelul pentru medalia de aur sportiva…

- In prima zi a Campionatelor Europene de seniori de la Izvorani, Romania a debutat cu dreptul, iar Elena Andrieș a caștigat trei medalii de aur ! „Este primul astfel de succes la care asist și sunt și eu, la randul meu foarte emoționata. Elena este o fata ambițioasa și muncitoare, am vorbit cu ea și…

- Ionuț Ilie (categoria) 62 de kilograme, a caștigat marți, in ziua a doua a Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani, doua medalii de bronz. "Tricolorul" a terminat pe trei la aruncat, cu o incercare de 154 kg, și tot pe trei la total, cu un rezultat de 283 kg. Aurul i-a revenit georgianului…

- Sportivul roman Ionut Ilie a castigat, marti seara, medaliile de bronz la aruncat (154 kg) si total (283 kg) la categoria 62 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Ionut Ilie a ridicat 145, 152 si 154 de kilograme la aruncat. La acest stil medalia de…

- Sportivul Ionut Ilie a ocupat locul 4, iar Robert Manea locul 7 la stilul smuls, categoria 62 de kilograme, din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Cea mai buna ridicare a lui Ionut Ilie a fost 129 kg, iar a lui Robert Manea 111 kg. Medalia de aur la stilul smuls a…

- Sportiva poloneza Joanna Lochowska a castigat, marti, trei medalii de aur la smuls (88 kg), aruncat (108) si total (196) la categoria 53 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. La stilul smuls, Lochowska a ridicat 85 si 88 de kilograme, ratand a treia…

- Sportiva in varsta de 23 de ani este legitimata la CSU Galati si este la primele medalii de aur la un campionat european pentru seniori. Ea mai avea in palmares o medalie de aur, la stilul smuls, dar la nivel de juniori.

- Sportivul roman Ilie Constantin Ciotoiu a castigat luni medaliile de bronz la stilul aruncat (137 kg) si la total (247 kg) in cadrul categoriei 56 kg de la Campionatele Europene 2018 de haltere pentru seniori de la Izvorani, in timp ce medalia de aur la total i-a revenit spaniolului Josue Brachi cu…

- Halterofila Elena Andries este noua campioana a Europei la categoria 48 kg. Sportiva romana a cucerit trei medalii de aur, la total (179 kg), smuls (79 kg) si aruncat (100 kg), la categoria 48 kg a Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani. Elena Andries a luptat din nou pentru…

- Ioana Bran, ministrul tineretului si sportului, a felicitat-o la Izvorani pe Elena Andries, tripla medaliata cu aur la CE 2018 de haltere, si s-a bucurat ca a putut asista la prima victorie a unui sportiv roman intr-o competitie majora gazduita la Bucuresti. ''Este prima competitie…

- In prima zi a Campionatelor Europene, care se desfașoara la Izvorani in perioada 26 martie-1 aprilie, o sportiva din Romania a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului. Elena Andries a cucerit, luni, trei medalii de aur, la total (179 kg), la smuls (79 kg) si la aruncat (100 kg) in cadrul categoriei…

- Sportiva Elena Ramona Andries a castigat trei medalii de aur la categoria 48 kilograme, la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Andries s-a impus la total cu 179 de kilograme, dupa ce la smuls a avut 79 si la stilul aruncat 100 kilograme.Ea a fost urmata de frantuzoaica Anais Michel,…

- Elena Ramona Andries a reusit luni cea mai buna performanta din cariera ei de sportiva, cucerind 3 medalii de aur, la total, smuls si aruncat, la categoria 48 kg a Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani, dupa un concurs aproape perfect. ''Aceste medalii…

- Sportiva romana Elena Andries a cucerit trei medalii de aur, la total (179 kg), smuls (79 kg) si aruncat (100 kg), la categoria 48 kg a Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani. Elena Andries a luptat din nou pentru aur cu frantuzoaica Anais Michel in proba aruncat.…

- Galateanca Elena Andries a castigat luni medalia de aur la categoria 48 kg, stilul smuls, in cadrul Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani.Elena Andries a intrat in concurs la 75 kg, cu o aruncare reusita, apoi a ridicat 79 kg si a ratat la 80 kg.Sursa foto: Digi Sport ...

- Romanca Elena Andries a castigat luni medalia de aur la categoria 48 kg, stilul smuls, in cadrul Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani, cu o aruncare de 79 kg. Elena Andries a intrat in concurs la 75 kg, cu o aruncare reusita, apoi a ridicat 79 kg si a ratat la…

- Dupa o perioada mai lunga de pregatire, dar si de concursuri test, in weekend, marsaluitorii de la Clubul Sportiv Municipal Suceava au luat startul la prima competitie importanta din acest an. Atletii pregatiti la CSM Suceava de antrenorul Radu Mihalescu au reusit sa castige cinci medalii la ...

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 4 medalii la Campionatele Europene care se vor desfasura intre 26 martie si 1 aprilie in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani.…

- Liceul cu Program Sportiv din Suceava a fost reprezentat cu succes la finalele Campionatului National de Atletism in sala pentru juniori II de sportivul Sebastian Moldovan. Dupa ce a ocupat locul cinci in finala nationalelor de juniori I, atletul pregatit de profesorul antrenor emerit Toader ...

- Societatea Comerciala Uzina Termoelectrica Midia Navodari a atribuit recent un contract de servicii de inginerie privind coroziunile si servicii de protectie impotriva poluarii atmosferice. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede aplicarea unor proceduri de aditivare a combustibililor in vederea…

- Sportivii Laura Coman si Alin Moldoveanu, legitimati la CS Dinamo, au obtinut, luni, medalia de argint in proba mixta de pusca 10 metri, la Cupa Mondiala de tir de la Guadalajara. Coman si Moldoveanu au ocupat locul doi cu un punctaj de 498,4, fiind depasiti doar de chinezii Xu Hong si Chen Keduo,…

- Perechea Horia Tecau - Jean Julien Rojer a reușit sa caștige turneul ATP de la Dubai. Cei doi și-au trecut in palmares inca un trofeu dupa ce au invins in finala perechea James Cerretani/Leander Paes (SUA/India), scor 6-2, 7-6 (2). Perechea romano-olandeza s-a impus in ultimul act in doar o ora și 28…

- Dorin Lojigan, primarul PNL din Campia Turzii, a caștigat procesul cu un membru al PSD, urmand sa primeasca daune morale in valoare de 1 leu dupa ce a fost jignit pe Facebook. Dorin Lojigan, primarul municipiului Campia Turzii, membru PNL, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii,…

- Atleta etiopiana Genzebe Dibaba a castigat pentru a treia oara consecutiv titlul mondial in proba de 3.000 m in sala, joi, la editia din acest an a Campionatelor Mondiale indoor, de la Birmingham, in timp ce sportiva romana Claudia Bobocea a terminat pe locul 13.

- Loteria Romana a suplimentat fondurile pentru tragerea din 15 februarie. Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat 28.095 de caștiguri in valoare totala de 11.248.929,99…

- Sportivul german Arnd Peiffer a cucerit, duminica, medalia de aur in proba masculina de sprint (10 km) a concursului de biatlon din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), in timp ce romanul Cornel Puchianu a ocupat locul 60. Peiffer a fost cronometrat cu…

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste in partene-riat cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei, prelungesc perioada in care poate fi vizitata expozitia „AURUL SI ARGINTUL ANTIC AL ROMANIEI”, pana la data…

- Claudia Prisecaru a reușit performanța excepționala de a deveni in doua zile dubla campioana de tineret a Romaniei: la 1500 metri și 3000 metri. In cursa de 3000 metri alergata in aceasta seara (duminica) in Sala din Complexul Lia Manoliu, sportiva pregatita de profesorul Cristian…

- Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro, informeaza economica.net. Dolarul ramane la 3,74 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR ...

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie – 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative, au declarat, pentru Agerpres, surse din cadrul Ministerul Tineretului…

- Miercuri, jucatorii au revenit in iarba pe terenul II al Stadionului „Luceafarul” din Sinmartin. La prima sedinta de pregatire, staff-ul tehnic a contat pe 18 jucatori. Un antrenament de reacomodare, care a durat 90 de minute, incheiat cu o „miuta” pe jumatate de teren. …

- Alexandru Miron Alexandru Miron este unul dintre veteranii care fac cinste sportului romanesc, DJST ținand sa-l recompenseze in cadrul Galei Sportului Vasluian. 2017 a fost un an propice pentru atletul veteran Alexandru Miron. Barladeanul este campion național și balcanic la saritura in inalțime, vicecampion…