Stiri pe aceeasi tema

- Starul muzicii country Carrie Underwood, recompensata cu șapte premii Grammy, a anunțat ca a devenit mama pentru a doua oara, dupa ce a dat naștere, luni, unui baiețel, care a primit numele de Jacob Bryan, potrivit apnews.com, scrie Mediafax.Cantareața in varsta de 35 de ani și soțul ei, jucatorul…

- Cantareata americana Alicia Keys a fost desemnata in calitate de prezentatoare oficiala a galei Grammy Awards 2019, au anuntat marti organizatorii evenimentului, citati de Press Association. Anuntul a fost facut prin intermediul unui mesaj publicat de Recording Academy pe contul de Twitter al premiilor…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp vor fi impreuna de Craciun, mai exact pe 26 decembrie, atunci cand vor canta amandoi in cadrul unui eveniment care are loc in Serbia. Carmen de la Salciua, goala in pat! Cantareata n-a mai rezistat si a dat hainele jos FOTO Anuntul a fost facut pe…

- Semnat ca fiind Liviu Dragnea, anunțul, care cu siguranța a fost facut in gluma, are urmatorul text: „Vand președinție Consiliu UE, nefolosita, inca in țipla. Stare impecabila, libera de orice rețea. O vand pentru ca nu mi-am putut antrena animalul de companie sa o preia de la 1 ianuarie”. Prețul?…

- In urma cu aproape cinci ani, Michael Schumacher a suferit un accident grav in timp ce se afla la schi. A ramas paralizat și nimeni nu a mai vazut vreo imagine cu fostul pilot de Formula 1. Totuși, cei care l-au vizitat au ramas șocați de felul in care arata ex-campionul mondial. Michael Schumacher…

- APEL… O femeie din Vaslui are nevoie urgenta de sange grupa 0 pozitiv. Este vorba despre Elena Ciubotaru, internata la spitalul judetean cu ciroza hepatica. Apelul a fost facut de una dintre nepoatele sale in mediul online: “Va rog din suflet sa ma ajutati. Bunica mea se afla in stare grava la Terapie…

- Lumea televiziunii este in Doliu, dupa ce jurnalista Elena Cristian s-a stins din viața. Familia, prietenii, dar și colegii iși iau ramas bun, George Buhnici a facut anunțul trist pe rețelele de socializare, in doar cateva cuvinte. Prezentatorul Pro Tv se simte foarte trist și ii pare rau ca Elena…

- Gabriela Firea vrea sa ca Primaria Municipiului București sa cumpere 50 de senzori seismici de ultima generație. Anunțul a fost facut marți de catre edil. In cadrul aceleiași conferințe, Firea a dezmințit ca banii de consolidari și din alte domenii sunt alocați pentru organizarea de festivaluri, potrivit…