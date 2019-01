Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu a caștigat, luni, partida disputata cu Heather Watson, locul 93 WTA, cu scorul 6-1, 6-4. Astfel, Begu, locul 76 WTA, s-a calificat in turul II de la Hobart."A fost un inceput bun de meci, am jucat bine. E important sa caștigi primul meci al anului. Am lucrat mult la serviciu inainte…

- Irina Begu a castigat primul ei meci din 2019, dupa o ora si 27 de minute. Sportiva romana a cedat primul ghem al partidei, apoi a castigat sase la rand si setul, dupa 27 de minute. In mansa a doua, Begu a obtinut break-ul la 4-4 si a inchis apoi meciul. In turul al doilea, ea va evolua cu…

- Sorana Cirstea (84 WTA) s-a calificat in turul secund al turneului de la Shenzhen (China), dupa ce a invins-o pe Magda Linette (81), scor 6-3, 6-3. Romanca a avut nevoie de o ora și 28 de minute pentru a trece de adversara din Polonia.

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova sustine sambata, de la ora 12.00, ultimul meci din turul campionatului. Elevii lui Danut Pascu, liderii Diviziei A dupa zece runde consumate, cu 25 de puncte, vor da piept cu CS Stiinta Explorari ...

- ROMANIA - UNGARIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. CE Handbal feminin 2018 se apropie de final, iar echipa Romaniei este la un meci distanța de calificarea in semifinalele turneului care are loc in Franța. ROMANIA - UNGARIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Rezultatele inregistrate marti seara…

- Steaua a caștigat la handbal derby-ul cu Dinamo, 35-30, dupa ce "militarii" au dominat autoritar meciul de la Chiajna.Campionii au fost niște umbre ale jucatorilor din meciurile de Liga Campionilor. Steaua a caștigat la handbal derby-ul cu Dinamo, 35-30, dupa ce "militarii" au dominat autoritar meciul…

- Magura Cisnadie a obtinut doua victorii cu Slavia Praga in turul 2 al Cupei EHF la handbal feminin si a avansat in faza urmatoare. Reprezentanta Sibiului a disputat ambele manse pe teren propriu si s-a calificat cu scorul general de 57-45.

- Perechea formata din romanul Horia Tecau și olandezul Jean Julien Rojer s-a calificat in turul secund al probei de dublu din cadrul turneului de Masters 1000 de la Shanghai, dupa ce a invins echipa Aisam-ul-Haq Qureshi (fost coleg de echipa cu Florin Mergea)/Stefanos Tsitsipas, scor (5)6-7, 7-6(2),…