Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (Romania, 38 WTA) a inceput perfect turneul Premier de la Charleston, invingand-o marti seara cu 6-3, 6-4 pe Georgina Garcia-Perez (Spania, 154 WTA). Irina Begu a obtinut calificarea in turul secund la Charleston dupa o ora si 40 de minute de joc, dominand o adversara care exceleaza…

- Irina-Camelia Begu, locul 38 WTA si cap de serie numarul 13, a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 6-4, pe spaniola Georgina Garcia Perez, locul 154 WTA, venita din calificari, in turul I al turneului de categorie Premier de la Charleston. Begu s-a impus dupa un meci de o ora si 39 de minute si va…

- Jucatoarea italiana de tenis Sara Errani s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA de la Charleston (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 776.000 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-4, pe canadianca Eugenie Bouchard, intr-o partida disputata marti. Errani,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, marti, in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 776.000 dolari, dupa ce a dispus de Georgina Garcia-Perez (Spania), cu 6-3, 6-4. Begu (27 ani, 38 WTA), cap de serie numarul 13, s-a impus intr-o…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat foarte greu in optimile de finala ale turneului WTA de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, ieri seara, dupa ce a invins-o pe mexicanca Victoria Rodriguez, cu 4-6, ...

- Mihaela Buzarnescu, in turul II la Charleston. Adversara sa a abandonat dupa primul set Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 776.000 de dolari, in urma abandonului belarusei Vera Lapko,…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, locul 39 WTA si cap de serie numarul 15, s-a calificat in turul doi al turneului de categorie Premier de la Charleston, cu premii de 800.000 de dolari.Buzarnescu a beneficiat de abandonul, in primul tur, al sportivei Vera Lapko din Belarus, locul 132…

- Ana Bogdan – Victoria Rodriguez (azi, ora 21.00), in primul tur de la Monterrey Open. Turneul din Mexic, denumit Abierto GNP Seguros, are premii totale de un sfert de milion de dolari. Ana Bogdan (25 ani, locul 90 WTA) se duelaeza cu o sportiva care a beneficiat de un wild card din partea organizatorilor, Victoria…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a fost invinsa de Claire Liu (SUA), cu 7-6 (5), 3-6, 6-2, duminica, in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), care are o valoare totala de 800.000 de dolari. Bara (23 ani, 168 WTA) a cedat…

- Irina Begu și Mihaela Buzarnescu joaca la Charleston (SUA). Irina Maria Bara a pierdut in calificari. La Volvo Car Open (2-8 aprilie), turneu pe zgura, premiile totale sunt de 800.000$. Irina-Camelia Begu este cap de serie numarul 13 la turneul aflat in categoria Premier și unde zgura nu este roșie,…

- Jucatoarea romana Ana Bogdan (85 WTA), cap de serie 6, o va intalni pe mexicanca Victoria Rodriguez, beneficiara unui wild card, in primul tur al turneului de tenis WTA de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii de 226.750 dolari. Garbine Muguruza, nr. 3 mondial, este prima favorita a turneului din Mexic…

- Reuniunea Comitetului Executiv al Rugby Europe cu privire la meciul Belgia – Spania, arbitrat de Vlad Iordachescu, programata ieri, a fost amanata, a anuntat federatia spaniola. Reuniunea ar urma sa aiba loc saptamana viitoare. "inca nu se stiu data si ora", noteaza ferrugby.es. Echipa nationala de…

- Federatia Romana de Rugby asteapta clarificari in privinta eligibilitatii jucatorului de origine tongana Sione Faka’osilea pentru echipa nationala a Romaniei, dupa ce presa internationala a relatat ca jucatorul naturalizat recent ar fi jucat pentru echipa de rugby in sapte a statului Tonga, fapt care…

- Comisia de Arbitraj a Rugby Europe, forul continental al sportului cu balonul oval, a analizat, vineri, la Poznan (Polonia), prestatia arbitrului roman Vlad Iordachescu la meciul Belgia - Spania, din ultima etapa a Rugby Europe Championship, meci care a contat si pentru calificarea la Cupa Mondiala…

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep e prezenta. 24 martie Turul II, feminin Halep – Radwanska Niculescu – Stephens Turul II, masculin Copil – Hacianov Turul I, dublu, feminin…

- Cifra istorica atinsa de Simona Halep! Jucatoarea in varsta de 26 de ani a inceput a 20-a saptamana de domnie in circuitul WTA, egaland-o pe legenda Kim Clijsters. Simona Halep este lider detasat in clasamentul dat publicitatii luni de catre Asociatia Tenisului Feminin (WTA), avand un…

- Cifra istorica atinsa de Simona Halep! Jucatoarea in varsta de 26 de ani a inceput a 20-a saptamana de domnie in circuitul WTA, egaland-o pe legenda Kim Clijsters. Simona Halep este lider detasat in clasamentul dat publicitatii luni de catre Asociatia Tenisului Feminin (WTA),…

- Vlad Iordachescu a arbitrat meciul care ne-a trimis la Cupa Mondiala! Spaniolii l-au alergat pe teren ca sa-l bata! Scandal de proporții la Bruxelles, unde a avut loc meciul de rugby Belgia – Spania, scor 18-15, care ne-a asigurat calificarea directa la Cupa Mondiala. La finalul jocului, enervați de…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA ONLINE. Meciurile vor avea loc sambata dimineata: primele vor juca Williams si Kasatkina, de la ora 04:00, iar Halep si Osaka vor intra pe teren in jurul orei 05:30, dupa incheierea primei semifinale. Vineri dimineata s-a stabilit si a doua semifinala de la Indian Wells,…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, numarul 8 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro (nr.27), intr-o partida disputata joi.…

- Romanca va ramane o perioada lunga pe locul I WTA, indiferent ce rezultate va avea la turneul din California, dupa eliminarea Carolinei Wozniacki, singura care ar fi putut sa o detroneze. Daneza a fost infranta in optimi de rusoaica de Daria Kasatkina, o rusoaica de numai 19 ani. In prezent , distanta…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, de rusoaica Daria Kasatkina, locul 19 WTA, in doua seturi, 6-4, 7-5.

- Simona Halep va participa, incepand din aceasta saptamana, la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, la care va fi favorita principala.In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 35, cu 1.385 de puncte, la fel Irina-Camelia Begu,…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia. Meciul conteaza si pentru etapa a treia a Rugby Europe International Championship, in urma…

- Jucatoarea belgiana de tenis Alison Van Uytvanck, numarul 80 mondial, a castigat, duminica, turneul WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a dispus in finala de Dominika Cibulkova (Slovacia, 33 WTA), principala favorita, cu 6-3, 3-6, 7-5. Pentru van Uytvanck…

- SORANA CIRSTEA - GARBINE MUGURUZA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING: Prima romanca ce va juca joi va fi insa Sorana Cirstea (38 WTA), care o va infrunta de la ora 13:00 pe Garbine Muguruza. SORANA - CIRSTEA - GARBINE MUGURUZA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING Clic PLAY pentru…

- De la ora 13:00 Sorana Cirstea locul 38 WTA, o va intalni pe jucatoarea din Spania, Garbine Muguruza, locul 4 WTA. Simona Halep locul 2 WTA, o va intalni pe jucatoarea letona Anastasija Sevastova locul 15 WTA dupa ora 16:00. Mihaela Buzarnescu (43 WTA), se va infrunta cu Julia Goerges…

- Jucatoarea poloneza de tenis Agnieszka Radwanska a invins-o pe Mona Barthel (Germania) cu 3-6, 6-3, 7-5, luni, intr-un meci din runda inaugurala a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari. Urmatoarea sa adversara va fi invingatoarea dintre Cagla Buyukakcay…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 24 mondial, a abandonat in primul tur al turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, in fata americancei Catherine Bellis, jucatoare venita din calificari, la scorul de 7-5, 4-1 pentru americanca. In turul urmator,…

- MONICA NICULESCU - SHARAPOVA LIVE la QATAR OPEN. ONLINE STREAM Digi Sport Doha - VIDEO. Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, duminica, dupa ce a dispus de germanca Andrea…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat lansarea TEKKEN, primul joc de lupte destinat platformelor mobile, bazat pe legendara franciza. Disponibil deja în Europa de est, inclusiv România, noul joc aduce gameplay-ul cu ritm alert bine…

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a urcat aproximativ 500 de locuri in clasamentul WTA in anul care abia a trecut și face o dezvaluire șocanta. Jucatoarea se afla la un turneu ITF in Japonia și spune ca i s-a cerut sa piarda intenționat un meci. "Mi s-a propus sa trantesc meciuri, sa joc la pariuri. Eram…

- Sorana Cirstea este optimista inaintea meciul cu Canada. Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, cea care va disputa primul meci din cadrul intalnirii cu Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, care are loc la Cluj, sambata și duminica, spera ca va putea sa aduca primul punct pentru echipa Romaniei.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat intre 19 si 24 februarie, cu premii totale de 733.900 dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru competitia…

- Simona Halep va fi in tribune la Cupa Federație pentru a incuraja echipa Romaniei. Jucatoarea a declarat ca ii pare foarte rau ca va rata competiția dar inca nu este refacuta dupa accidentarea suferita la Australian Open. Simona Halep a precizat ca nu este refacuta dupa accidentarea suferita la Australian…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata în sferturile de finala ale turneului WTA Premier de la Sankt Petersburg, fiind învinsa, vineri, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numarul 8 si locul 23 WTA.

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a reușit sase califice în optimile turneului de la Taipei, dupa ce a învins-o chiar pe favorita competiției, Shuai Peng.Românca a câștigat partida în doua seturi, cu scorul 6-4, 6-1.”Sunt încrezatoare, asa…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a reușit sa se califice în turul al treilea al primului Grand Slam din an, Australian Open.Românca a reușit sa o învinga pe Yulia Putintseva în turul doi, în trei seturi, cu scorul 1-6, 6-2, 6-3.Cu toate ca primul…

- ANA BOGDAN - PUTINTSEVA LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara româncei Ana Bogdan în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson în…

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara romancei Ana Bogdan in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson in doua seturi, cu 7-5, 7-6 (6), marti, la Melbourne, Ana Bogdan a produs una dintre marile…

- SIMONA HALEP-DESTANEE AIAVA ONLINE STREAM LIVE EUROSPORT. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, într-o postare pe contul sau…

- Jucatoarea Alexandra Dulgheru, locul 190 WTA, a fost, eliminata, duminica, in ultimul tur al calificarilor la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Dulgheru a fost invinsa in turul al treilea de sportiva chineza Lin Zhu, numarul 115 mondial si favorita 3, cu scorul de 6-4, 6-4, informeaza News.ro…

- Mihaela Buzarnescu (57 WTA) a invins-o, ieri, cu scorul de 6-2, 6-2, pe ucraineanca Lesia Turenko (43 WTA), calificandu-se pentru prima oara in finala unui turneu WTA din cariera, la Hobart. Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 24 de minute. In ultimul act, Buzarnescu va evolua…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a dispus cu 7-6 (5), 6-1 de americanca Alison Riske.

- Jucatoarea româna de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, joi, în semifinalele turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a dispus cu 7-6 (5), 6-1 de americanca Alison Riske. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Simona Arustei)

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Buzarnescu (29 ani,...

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, a treia favorita, a fost invinsa de britanica Heather Watson, cu 7-5, 6-3, luni, in runda inaugurala a turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari.