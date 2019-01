Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a inceput sa se antreneze la intensitate maxima, dupa lunga perioada de recuperare cauzata de problemele lombare. Numarul 1 WTA a postat pe social media un clip video cu un raliu din timpul unei ședințe de pregatire, insoțit de comentariul: ”Iubesc noile mele rachete”. Loving my new rackets…

- Simona Halep a executat lovitura anului 2018 in tenis. Asta a decis juriul WTA, in urma voturilor pe care cea mai buna jucatoare de tenis din lume in acest moment le-a primit de la fani. Romanca a caștigat concursul cu lovitura dintr-un meci din luna martie, cu Agnieszka Radwanska, din turul al treilea…

- Fostul trimis al Ucrainei la NATO, generalul-maior Petro Garașciuk, a declarat într-un interviu acordat televiziunii ucrainene Obozrevatel, faptul ca Ucraina are capacitați unice - intelectuale, organizaționale și financiare - pentru a crea arme nucleare. "O voi spune înca…

- Fortele aerospatiale ruse au lansat cu succes o racheta antibalistica imbunatatita pe poligonul de testare din Sari-Sagan, in Kazahstan, conform unui anunt facut sambata de Ministerul Apararii rus, care a postat online si o inregistrare video cu momentul lansarii, conform Xinhua si RIA Novosti, scrie…

- Romania a urcat doua locuri in topul celor mai puternice armate din lume realizat anual de Global Firepower, primele trei pozitii fiind ocupate in ordine de SUA, Rusia si China. Astfel, Romania se situeaza pe locul 40 in top, cu 177.750 de militari, dintre care 72.750 sunt in serviciu activ, scrie Adevarul,…

- Guvernul Thailandei a decis ca incepand de la 1 ianuarie 2019, turiștii din 21 de țari, printre care și Romania, sa fie scutiți de la plata vizelor la sosirea in aceasta țara. Masura are scopul de a crește numarul de turiști.De la 1 ianuarie 2019, turiștii din…

- WTA Elite Trophy, turneul "mic" al campioanelor, incepe, marti, la Zhuhai, cu participarea a 12 jucatoare. Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA, este prima rezerva la simplu la aceasta competitie. Romanca va evolua la dublu, in echipa cu poloneza Alicja Rosolska, informeaza News.ro.Componenta…

- Administratia vamala chineza a anuntat miercuri ca a interzis importurile de porci si produse din carne de porc din Republica Moldova, pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane, transmite Reuters. Interdictia vine in urma descoperirii a cinci focare de pesta porcina in Republica Moldova.…