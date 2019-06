Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost eliminata in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, fiind invinsa cu 7-6 (8/6), 6-4 de americanca Amanda Anisimova, intr-o partida disputata sambata. Begu a fost recompensata cu un cec in valoare de 143.000 euro si 130 de puncte WTA…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial si castigatoarea ultimelor doua turnee de Mare Slem, a fost eliminata in turul al treilea la Roland Garros, fiind invinsa in doua seturi 6-4, 6-2, de Katerina Siniakova din Cehia, intr-o partida disputata sambata. Osaka, in varsta de 21 ani,…

- Amanda Anisimova, 17 ani, locul 51 WTA, adversara Irinei Begu din turul al treilea de la Roland Garros, viseaza sa caștige toate turneele de Mare Șlem macar o data. Irina Begu - Amanda Anisimova, meci din turul III de la Roland Garros, se joaca sambata, la o ora ce va fi anunțata ulterior; „Pentru mine…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul doi mondial, a fost invinsa de croata Petra Martic (31 WTA), cu 6-3, 6-3, vineri, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al...

- * Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de Karolina Muchova (Cehia) cu 1-6, 6-3, 6-4. * Fostul international Costin Lazar, mijlocasul echipei FC Voluntari, va pune capat…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de Karolina Muchova (Cehia) cu 1-6, 6-3, 6-4. Begu (28 ani, 116 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 54 de minute, in fata unei adversare de…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 9 mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, beneficiind de forfaitul adversarei din turul secund, compatrioata sa Katerina Kozlova. Potrivit organizatorilor competitiei pariziene, Kozlova, ocupanta…