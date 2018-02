Stiri pe aceeasi tema

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-7(4),6-2 pe Bianca Andreescu, locul 173 WTA, in al doilea meci al intalnirii Romania - Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei...

- SORANA CIRSTEA - CAROL ZHAO LIVE la FED Cup. ONLINE STREAM Digi Romania - Canada - VIDEO. Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei, condusa de capitanul Florin Segarceanu, a susținut astazi o conferința de presa premergatoare duelului cu Canada din Fed Cup, care va avea loc la finalul saptamanii. Sorana Cirstea, Irina Begu, Raluca Olaru și Ana Bogdan au vorbit pe rand despre așteptarile pe care le au…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki si-a marit avansul fata de a doua clasata in ierarhia mondiala feminina (WTA), romanca Simona Halep, cu 99 de puncte, in clasamentul publicat luni. Wozniacki a participat la Sankt Petersburg saptamana trecuta si a ajuns pana in sferturile de…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu 733.900 dolari, dupa ce a dispus cu 7-6 (5), 6-1 de germanca Andrea Petkovic.

- Simona Halep a pierdut cu 6-7, 6-3, 4-6 finala Australian Open 2018, jucata impotriva danezei Caroline Wozniacki. Meciul a durat 2 ore si 53 de minute. Este a treia finala de Grand Slam pierduta de Halep, dupa cele doua de la Roland Garros. Infrangere dureroasa pentru Simona Halep in finala Australian…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a reușit sa se califice în turul al treilea al primului Grand Slam din an, Australian Open.Românca a reușit sa o învinga pe Yulia Putintseva în turul doi, în trei seturi, cu scorul 1-6, 6-2, 6-3.Cu toate ca primul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (40 WTA) a fost protagonista primei zile a turneului de Grand Slam Australian Open, nu atat prin rezultatul realizat, victorie in fata rusoaicei Ekaterina Makarova, penultimul cap de seriei, ci pentru maniera in care a intors de doua ori un meci care parea pierdut.…

- HALEP - SINIAKOVA LIVE în finala WTA Shenzhen. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va înfrunta pe Katerina Siniakova (Cehia/N. 6), detinatoarea titlului, în finala Shenzhen China Open. Meciul este LIVE VIDEO…

- Primele doua romance din clasamentul WTA, Simona Halep, locul 1 WTA, și Irina Begu, locul 43 WTA, s-au intalnit azi in semifinalele turneului de la Shenzhen. In urma unui duel intins pe durata unei ore și 30 de minute de joc, victoria i-a revenit liderului mondial.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, a patra favorita, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a dispus de rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 4-6, 6-1, 6-2. Romanca (27 ani, 42 WTA) s-a impus…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va evolua si in proba de dublu la turneul de la Shenzhen China , care deschide sezonul pentru ea, alaturi de compatrioata sa Irina Begu, potrivit site ului WTA.Halep, care va fi principala favorita la simplu in acest turneu, pe care l a castigat…

