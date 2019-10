Stiri pe aceeasi tema

- A doua acțiune Fridays for Future din regiunea noastra va avea loc vineri, 11 octombrie, la Targu Ocna, cu participarea elevilor de la școlile gimnaziale nr. 1 și 2 și de la Colegiul Național „Costache Negri”. Fridays For Future este un protest pașnic la nivel global impotriva lipsei masurilor urgente…

- Corona a dat startul sambata, la Scoala gimnaziala nr. 30, la a doua editie a proiectului „Sportul in scoli”, un program sustinut de Primaria Brasov si Consiliul Local Brasov, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean. Timp de aproape doua ore, elevii din clasele primare s-au distrat timp de doua…

- Intr-o scoala din judetul Botosani elevii de clasa pregatitoare sunt nevoiti sa invete inghesuiti intr-o cancelarie. Conducerea scolii spune ca s-a ajuns la aceasta situatie fiindca vor sa reabiliteaze scoala si nu mai au loc pentru elevi. Cu toate acestea, nimeni nu s-a apucat inca de treaba, iar elevii…

- Elevii de la școala gimnaziala din Ciugud au inceput cursurile intr-o școala smart, prima de acest fel din Romania. Aproximativ 120 de elevi din clasele I-VIII și pregatitoare vor invața in acest an școlar in clase iluminate cu sisteme cu senzori, dotate table interactive și tablete. Școala este dotata…

- Tot mai multi parinti opteaza pentru invatamantul „step by step“, in Resita aceste clase speciale functionand la Colegiul National „Traian Lalescu“ si la Colegiul National „Mircea Eliade“. In Corpul C al Colegiului National „Mircea Eliade“ sunt cinci asemenea clase, cei care au trecut de…

- Cautam profesori de liceu interesați sa participe la un atelier intensiv de formare in utilizarea filmului documentar. Atelierul va avea loc in perioada 3 - 6 septembrie, in București. Atelierul este dedicat profesorilor de istorie, care sunt invitați sa se inscrie pe adresa [email protected] trimițand…

- Centrul pentru politici locale, cu sediul la Alba Iulia, și Asociația foștilor expulzați și refugiați romani din 1940 in urma Dictatului de la Viena, filiala Carei, anunța organizarea unei Școli de Vara in perioada 26 august – 1 septembrie la Carei. Școala de Vara se adreseaza tinerilor din toata țara…

- In școala primara am avut o colega de clasa ce avea dificultați de comportament, suferea de tulburari de spectru autist și ADHD. Fiind imediat dupa Revoluție, mama ei a reușit sa o inscrie intr-o școala de masa, intr-o clasa de copii considerați normali. Ana-Maria era bolnava. Pana in clasa a IV-a…