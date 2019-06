Irina Alionte: De ce ar trebui companiile sa le ofere angajatilor abonamente la sala de fitness

Stiri pe aceeasi tema

- București Mall-Vitan invita toți pasionații de sport la cel mai mare eveniment de fitness al verii. Pe 22 iunie, pe rooftop-ul București Mall, in intervalul 13.00 - 20.15, va avea loc primul maraton de fitness din țara, organizat de MUSIC & CYCLING™, in parteneriat cu LES MILLS™, cel mai mare furnizor…

- Peste 7.000 de angajati din judetul Iasi, abonati ai retelei nationale 7card, au facut anul trecut 210.000 de ore de miscare, echivalentul a 8.750 de zile, respectiv 24 de ani, consumand aproape 105 milioane de calorii. Studiul este rezultatul analizei activitatii abonatilor 7card, un serviciu oferit…

- Trei sferturi dintre angajatorii din Romania nu acorda beneficii suplimentare salariaților care au copii in intreținere, nici macar cu ocazia zilei de 1 iunie, arata un sondaj efectuat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. Prin comparație, tendințele…

- Trei sferturi dintre angajatorii din Romania nu acorda beneficii suplimentare salariaților care au copii in intreținere, nici macar cu ocazia zilei de 1 iunie, arata un sondaj efectuat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. Prin comparație, tendințele…

- De 1 iunie, companiile pot oferi tichete și carduri cadou in valoare de 150 de lei fiecarui angajat și fiecarui copil minor al unui angajat. Sumele astfel acordate sunt scutite de impozit pe venit și de taxe sociale salariale și patronale. Deși este prevazuta in legislație inca din anul 2015, aceasta…

- Punctul meu de vedere, și al partidului ALDE, referitor la controversatul eveniment “Festivalul Pestelui”, este ca cei 40.000 de euro alocați ar trebui folosiți pentru reabilitarea completa a

- In Capitala, mare parte din cererea de spatii pentru coworking ar putea veni in urmatorii ani de la companiile care cauta sa ofere angajatilor flexibilitatea de a lucra din diverse zone ale orasului, fara a mai fi nevoiti sa ajunga la birou in fiecare...

- PROIECT… Parintii care au in intretinere copii de pana la 3 ani ar urma sa beneficieze de vouchere in valoare de 150 de euro lunar pentru fiecare copil, destinate achizitionarii de servicii de asistenta si ingrijire a acestuia (plata cresei, gradinitei sau a bonei). De asemenea, companiile cu minimum…