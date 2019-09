Irina Alionte (Bodyshape): „Cum afecteaza lipsa sportului bunul mers al unui business”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa meciul câstigat, miercuri seara, de România cu Ucraina (27-24), primul din preliminariile CE2020 la handbal feminin, capitanul reprezentativei, Cristina Neagu, a anuntat printr-un mesaj ca a fost ultima partida pentru extrema stânga Valentina Elisei Ardean, cu care a postat si…

- In data de 21 septembrie 2019, Regia Naționala a Padurilor – ROMSILVA, in parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), Ministerul Apelor și Padurilor, Agenția Naționala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Asociația LET’S DO IT, ROMANIA!, desfașoara la nivel național acțiunea “MIȘCARE…

- Așa cum am promis in numarul anterior, in randurile care urmeaza vom faceo trecere in revista a celor mai celebre cazuri de trafic de persoane, care au fost instrumentate de-a lungul timpului pe raza județului Bistrița-Nasaud, a persoanelor implicate și a modului in care au raspuns in fața legii, cu…

- Circa 1,13 milioane de persoane din Romania cu varsta de cel puțin 16 ani nu au putut sa consulte un medic specialist in 2018, deși aveau nevoie, principalul motiv invocat fiind lipsa banilor, arata un raport realizat de Institutul Național de Statistica (INS), consultat de 360MEDICAL.ro.“Din…

- CITR, liderul pieței de insolvența din Romania in ultimii 10 ani, apreciaza ca prejudecațile asociate insolvenței afecteaza salvarea și viabilizarea afacerilor aflate in dificultate și penalizeaza antreprenorii. Potrivit lui Vasile Godinca-Herlea, CEO CITR, „intarzierea demararii insolvenței din cauza…

- Preambul Prin acceptarea bolnava și surda, dinspre cetațean, a abuzului de autoritate, in Romania, o mare parte din politicieni, mai ales dintre cei abonați la inalte funcții publice administrative, au ajuns sa ințeleaga ca sunt protejați de democrația originala romaneasca:…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat, vineri, santierele soselelor de centura de la Suceava si Radauti si s-a aratat multumit de ritmul lucrarilor, ba chiar i-a laudat pe constructori.