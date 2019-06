Iridex Group Plastic anunță: Stadiul lucrărilor pentru reabilitarea amenajărilor de irigații de la Sinoe și Babadag se desfășoară corespunzător planurilor Iridex Group Plastic anunța ca stadiul lucrarilor pentru șantierele de reabilitate a amenajarilor de irigații de la Sinoe și Babadag se desfașoara corespunzator planurilor. Recent, pe data de 25 iunie a.c., a avut loc o vizita la fața locului a Ministrului Agriculturii, Petre Daea, alaturi de echipele Agențiilor Naționale de Imbunatațiri Funciare - ANIF București, ANIF Constanța și ANIF Tulcea. Cu acest prilej s-a constatat ca lucrarile care au demarat la inceputul anului 2019 sunt deja realizate in proporție de 20% la Sinoe și 12% la Babadag, beneficiind de un ritm susținut de execuție. Menționam… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

