Iresponsabilii de pe drumurile județului Alba: bețivi și șoferi fără permis cu care riști să te întâlnești în trafic Sunt mulți, apar in fiecare zi și riști sa te intalnești cu ei in trafic. In contextul accidentelor care au ingrozit Romania in ultimele zile și care ucid un mare numar de oameni in fiecare an, polițiștii din Alba au identificat mai mulți șoferi iresponsabili, adevarate pericole pentru ceilalți. Este vorba despre oameni care se […] Citește Iresponsabilii de pe drumurile județului Alba: bețivi și șoferi fara permis cu care riști sa te intalnești in trafic in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

