- Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Irena Boclinca, alias Viorica Dancila, este caștigatoarea celui de-al șaselea sezon iUmor. Publicul a decis și i-a oferit premiul de 20.000 de euro, trofeul și titulatura de cel mai talentat comediant. Doar ca Irena a facut un gest uimitor: i-a donat premiul lui Vasi,…

- Il știți pe Vasi Borcan, v-a impresionat pe scena iUmor și l-ați trimis direct in finala, dupa ce a demonstrat ca umorul te scoate din orice incurcatura și din orice incercare grea la care viața te supune.

- iUmor. Sezon 6. Ediția 12. 18 mai 2019. A venit la iUmor ca sa le dea lumea peste cap juraților, dar nu numai. Valeriu Rudolf este un barbat care se crede celebrul Pacala, insa glumele lui n-au fost pe placul juraților.

- iUmor. Sezon 6. Ediția 7. Sergiu Rotaru a avut o intrare inedita pe scena „iUmor”. Imbracat intr-un costum impecabil și cu o punga pe cap. Cum s-a descurcat concurentul la prima lui tentativa de stand-up?

- Daniel Ilie aka Varza este al treilea concurent trimis de telespectatori in finala iUmor, din cel de-al șaselea sezon, alaturi de Vasi Borcan și Irena Boclinca. Un numar de stand-up susținut de Daniel Ilie...

- Vasi Borcan este cel de-al doilea finalist iUmor din cel de-al șaselea sezon, in urma voturilor primite in aplicație. Vasi Borcan este un barbat din Iași care la varsta de 12 ani a fost imobilizat in scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare, dar care, in ciuda faptului ca și-a pierdut forța…