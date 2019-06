Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat sambata ca negocieri cu Statele Unite vor putea avea loc numai in "respect" reciproc si "in cadrul dreptului international", potrivit site-ului guvernamental, relateaza AFP.



"Suntem oameni de ratiune si negociere si ne asezam la masa negocierilor numai in respect reciproc si in cadrul dreptului international, si nu daca negocierile rezulta dintr-un ordin", a declarat seful statului iranian, facand implicit referire la presedintele american, Donald Trump.



"Am aratat pana acum ca nu se supunem puterii tiranice", a adaugat el.

…