Ar fi bine ca Arabia Saudita sa nu intre in razboi cu Iranul pentru ca va fi distrusa in acest caz de catre fortele Republicii islamice, a declarat vineri Hassan Nasrallah, liderul miscarii siite Hezbollah din Liban, citat de Reuters.



"Nu pariati pe un atac asupra Iranului, deoarece acesta va va distruge", a avertizat liderul miscarii siite libaneze intr-o alocutiune televizata.



"Se pare ca petrolul este mai scump decat sangele", a remarcat seful Hezbollah, in reactie la atacul asupra instalatiilor petroliere din Arabia Saudita.



Amintind ca atacul din 14 septembrie…