- Uniunea Europeana se afla in 'faza de evaluare' dupa ce presedintele iranian Hassan Rouhani a comunicat celorlalte parti semnatare ca Teheranul se va retrage partial din acordul nuclear incheiat in 2015, a...

- "Republica Islamica considera oportun sa nu mai puna in aplicare unele angajamentele ale sale și unele masuri pe care si le-a asumat in mod voluntar in cadrul acordului nuclear", a spus Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de externe.

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

