- Vicepreședintele PNL Florin Roman a afirmat, miercuri, la Parlament, ca Ministerul Culturii a pierdut documentul de jurizare prin care s-a decis construirea Monumentului Unitatii Nationale de la Alba Iulia.

- Reprezentantii Politiei Romane au transmis o serie de recomandari pentru soferii care se incumeta sa iasa la drum in aceste zile, avertismente venite dupa ce meteorologii au anuntat o reinstalare a vremii severe in aproape toata tara, aceasta perioada fiind marcata de ninsori, lapovita si viscol. In…

- O ninsoare la Beijing, surprinzatoare pentru aceasta perioada a anului, a pus capat unui interval de cinci luni (145 de zile) fara precipitatii in capitala Chinei, reprezentand cea mai mare perioada de seceta in 47 de ani in aceasta metropola, relateaza sambata EFE, potrivit agerpres.ro. Precipitatiile,…

- Raportul pentru avizul negativ dat propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA va fi facut public astazi. Vicepresedintele CSM preciza, ieri, ca documentul va ajunge la cei care trebuie sa ia decizii. In acest caz este vorba despre presedintele Klaus Iohannis.

- Arabia Saudita va incerca sa se doteze cu arme nucleare in cazul in care Iranul, unul dintre principalii adversari regionali, va dezvolta armament atomic, afirma printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, intr-un interviu acordat CBS.

- Cand o sa se retraga Messi ar trebui sa ne retragem toți. Despre ce sa mai scriem? Ce sa mai spunem? Ce sa mai comentam? Cum sa ne mai uitam la fotbal? Ma refer la noi, aștia carora ne place Lionel. Aia care nu-l plac vor continua sa-l compare cu Maradona. Cu Pele. Cu oricine. Și sa spuna ca faze d-asta…

- Postul de secretar de stat din Ministerul Tineretului si Sportului despre care se vehicula ca va reveni PSD Gorj a fost ocupat. Vicepresedintele PSD Gorj, Cosmin Popescu, a precizat ca postul ocupat de o alta persoana era pe zona de tineret si nu de sport. Seful Consiliului Judetean lasa sa se inteleaga…

- Vicepresedintele PSD Nicolae Banicioiu a salutat vineri decizia Comitetului Executiv National de a valida toate candidaturile pentru congresul partidului, exprimandu-si convingerea ca acest lucru s-a intamplat la presiunea delegatilor asupra reprezentantilor lor in CExN. "Mi-am exprimat nemultumirile…

- Vicepresedintele PSD Nicolae Banicioiu a declarat, joi, ca sunt aspecte care il nemultumesc in partid si de aceea candideaza la functia de presedinte executiv al formatiunii. "Eu nu sunt nici razvratit, nici rasculat, eu sunt membru vechi al PSD, (...) nu am fost la alt partid, nu am venit de la alt…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema asemanarii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, potrivit BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime, scrie News.ro.

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, vineri, ca presedintele iranian Hassan Rouhani i-a promis ca exista planuri de a le permite femeilor sa participe la meciurile de fotbal din tara in cel mai scurt timp. Infantino a declarat ca l-a intalnit pe Rouhani in timpul unei vizite la Teheran,…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile publice din ultima vreme la adresa justitiei creeaza o imagine negativa Romaniei. Principalul subiect abordat…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, spune ca este nevoie ca procurorii din DNA sa se gandeasca daca sunt elemente care pot fi imbunatatite, sustinand ca avizul negativ dat marti de sectia de procurori din CSM revocarii sefei DNA nu a fost unul de solidaritate intre procurori. "Toti membrii sectiei au…

- Asta din dreapta, daca umbla bezmetic toata ziulica de lunga, o venit sa ne anunțe ca, sezonul de violuri in județ este inchis pe perioada frigului și unu care o ignorat inștiințarea de cod portocaliu de frig, ger și ninsori o avut parte de consecințe deloc placute pentru zestrea din dotare. Crezand…

- Frans TIMMERMANS, prim-vicepreședintele Comisiei Europene (CE), responsabil pentru mai buna legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la București, in data de 1 martie 2018. Inaltul oficial european se va intalni cu Klaus…

- 'Ajutand poporul nostru frate sirian, noi am testat peste 200 de noi tipuri de arme', a declarat generalul Vladimir Samanov, fost comandant al trupelor de parasutisti devenit deputat, vorbind in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus). 'Aceasta a aratat lumii intregi eficienta…

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca prezentarea unui candidat la alegerile prezidentiale este corecta, afirmand ca PSD este un partid serios.

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si precipitatii mixte, valabila in patru judete din Transilvania, in orele urmatoare.

- Presedintele PMP Timis, Cornel Samartinean a explicat astazi decizia de a nu vota proiectul de buget, dupa ce ieri sedintea de plen a inceput cu un anunt care a socat pe toata lumea. Vicepresedintele CJT, Roxana Iliescu, membru PMP a anuntat ca nu va vota bugetul, fiind o dispozitie de partid fara a…

- In urma raidurilor israeliene din Siria de sambata, precedate de intruziunea unei drone iraniene in spatiul aerian israelian si a doborarii unui avion de lupta israelian, tot mai multi analisti din Israel evoca spectrul unui razboi cu Iranul.

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american, Mike Pence, a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeași masa cu șeful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la

- Ministrul Afacerilor Externe din Siria a declarat ca a sesizat ONU, cerand condamnarea actiunilor americane la nivel international. El a descris atacul ca „o crima de razboi si o crima impotriva umanitatii” si a precizat ca SUA sustin terorismul. Si Rusia a reactionat. "Incidentul arata…

- O delegatie a „Partidului Nostru" se afla in aceste zile la Strasbourg, Astazi delegația a avut o intrevedere cu vicepresedintele Parlamentului European, Dimitrios Papadimoulis. Potrivit unui comunicat de presa emis de PN, la finele intalnirii, deputatul a asigurat membrii delegatiei ca va aduce la…

- Industria europeana de otel trebuie sa se pregateasca pentru a inchide o serie de fabrici din cauza unui surplus care reprezinta o cincime din capacitatea totala. In caz contrar Europa risca sa fie inlocuita de importatori cu alti rivali mai ieftini, transmite executivul Voestalpine, unul dintre…

- Vicepresedintele sectorului asigurari- reasigurari a prezentat și câteva din obiectivele pe care ASF le are pentru anul 2018, care au în vedere consolidarea funcției de supraveghere prin dezvoltarea instrumentelor specifice acesteia și continuarea acțiunilor de promovare a pieței…

- Vicepresedintele PNL, deputatul Adrian Oros, prorector al USAMV Cluj-Napoca, sustine ca numirea lui Ioan Stefan Groza ca secretar de stat la Educatie este ”o rusine si o palma data invatamantului romanesc” in conditiile in care acesta a adus, in 2015, dansatoare la un eveniment pe fonduri europene.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizita la Moscova, a acuzat luni Iranul ca doreste sa 'distruga' statul evreu, relateaza AFP. Iranul 'intentioneaza sa ne distruga', a declarat premierul israelian, într-un discurs rostit alaturi de presedintele rus Vladimir…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu este de parere ca Guvernul "care a iesit din Comitetul Executiv National" al PSD este unul de "papusi". "Guvernul pe care il propun, care a iesit astazi din CEx arata clar ca nu sunt interesati de bunastarea romanilor si de viitorul Romaniei. Sunt interesati…

- „Vin de 30 de ani aici, de cand l-au omorat. E si consatean de-al meu. A fost un om super. Nu cred ca se va mai naste presedinte ca Nicolae Ceausescu. El a creat locuri de munca, a dat locuinte populatiei, a tinut cu tara. Astazi este criticat, pentru ca lumea nu stie cum a fost pe timpul lui. Pe…

- Ministrul Sanatatii nu vrea sa faca parte din Guvernul Dancila Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, luni, inainte de CEx PSD, ca nu isi va depune candidatura pentru un nou mandat de ministru, precizand ca a informat conducerea partidului si ca va sustine persoana care va prelua portofoliul.…

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a recules marti la Zidul Plângerii de la Ierusalim, loc sacru al iudaismului, la fel cum facuse si presedintele Donald Trump în timpul vizitei din mai 2017, relateaza AFP. Mike Pence, purtând o kippa neagra pe cap, s-a sprijinit…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni, la Tel Aviv, ca Washingtonul nu va mai certifica respectarea de catre Iran a acordului in domeniul nuclear, transmite DPA."Acordul nuclear privind Iranul este un dezastru, iar Statele Unite ale Americii nu vor mai certifica aceasta intelegere…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni, la Tel Aviv, ca Washingtonul nu va mai certifica respectarea de catre Iran a acordului in domeniul nuclear, transmite DPA. "Acordul nuclear privind Iranul este un dezastru, iar Statele Unite ale Americii nu vor mai certifica aceasta…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2 Viorel Catarama a declarat, luni, ca partidele din opozitie, inclusiv PNL, profita de pe urma protestelor, afirmand ca liberalii nu au ”o solutie alternativa pentru Romania”. ”Toti politicienii din opozitie se comporta ca si cum nu ar vrea sa rezolve probleme tarii,…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Aproape 8.000 de politisti s-au aflat în teren, suplimentar, în ultimele zile, în judetele afectate de ninsori, pentru prevenirea evenimentelor generate de vremea rea, informeaza vineri IGPR, într-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, în perioada 17 -…

- Vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu a declarat, marti, vizavi de relatia cu fostul premier Mihai Tudose, ca reprezentantii acestui partid in Cabinet puteau sa faca mai mult in domeniile lor daca exista incredere, in timp ce ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a mentionat ca "era foarte mult…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a exclus, marți, inainte de ședința conducerii partidului, posibilitatea de a deveni premierul care ii succede in funcție lui Mihai Tudose, dar a menționat cateva nume ce ar putea fi luate in discuție de colegii sai.

- In cadrul intalnirii avute vineri cu premierul Tudose, vicepresedintele Ford, Andrew McCall, a prezentat stadiul de dezvoltare al investitiei companiei, precum si proiectele de perspectiva pentru uzina de la Craiova. „Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte…

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Jan Popescu ii invita pe sindicaliștii din minerit și energie sa spuna public cum au cheltuit banii din cotizații ale membrilor de sindicat. Vicepreședintele SMEO Rovinari a postat, pe pagina sa de socializare, un tabel cu sumele incasate de departamentul pe care-l conduce și cum au…

- Toate procesele din Iran in care inculpatii au fost condamnati la moarte pentru fapte legate de droguri vor fi revizuite, a dispus marti presedintele parlamentului, Ali Larijani, potrivit DPA. A fost introdus un moratoriu asupra executiilor care erau deja planuite, a relatat agentia de presa ISNA.…

- "Putem spune astazi ca am pus capat conspiratiei din 1396", a declarat Mohammad Ali Jafari, cu referire la calendarul iranian."Dusmanii tarii ar trebui sa stie ca aceste tipuri de comploturi nu mai functioneaza", a adaugat comandantul intr-un interviu pentru un post de televiziune de stat,…

- In zi de duminica ne-a parasit inca un an, anul 2017. Cu bune, cu rele, s-a dus. A lasat amintiri dar, cu siguranța, a lasat și rani. Timpul fuge. E mai grabit ca niciodata. Simți nevoia sa-l somezi sa stea. Macar o clipa sa se opreasca din nebuna-i goana in care ne cara fara sa […]

- Noua persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in mai multe orase din provincia iraniana Ispahan (centru) in cursul violentelor ce au legatura cu miscarea de contestatare cu care se confrunta Iranul incepand de joi, potrivit televiziunii de stat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Vezi…

- De la investirea lui Donald Trump la catastrofele climatice, trecand prin criza catalana sau tirurile de rachete nord-coreene, AFP prezinta momentele-cheie care au marcat anul 2017, scrie News.ro . UN AN TRUMP Pe 20 ianuarie, miliardarul republican Donald Trump, in varsta de 70 de ani, devine presedintele…

- Dan Barna a reacționat pe Facebook, dupa mesajul de lauda al vicepreședintelui Elek Levente la adresa USR in urma votului privind inființarea Liceului Teologic din Targu-Mureș."Mesajul vicepreședintelui Elek Levente pentru maghiari, pentru toleranța și pentru multiculturalitate, cu privire…