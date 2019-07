Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al președintelui Emmanuel Macron va efectua marți și miercuri o vizita diplomatica în Iran pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Teheran și Statele Unite, a declarat un oficial francez, scrie Mediafax, citând Reuters.Iranul a amenințat luni ca va reporni centrifugele…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…

- Ayatollah Ali Khamenei l-a primit joi dimineata la Teheran pe prim-ministrul japonez Shinzo Abe, primul sef de guvern nipon care se intalneste cu liderul suprem al Iranului de la Revolutia islamica din 1979, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.Iranul nu va repeta "experienta amara''…

- Ayatollah Ali Khamenei l-a primit joi dimineata la Teheran pe prim-ministrul japonez Shinzo Abe, primul sef de guvern nipon care se intalneste cu liderul suprem al Iranului de la Revolutia islamica din 1979, relateaza AFP si Reuters. Iranul nu va repeta "experienta amara'' a negocierilor cu…

- Presedintele Donald Trump a amenintat duminica Iranul cu distrugerea in cazul in care acest stat ataca interesele americane, intr-o postare pe Twitter care starneste ingrijorare despre un potential conflict intre cele doua state, intr-o perioada in care tensiunile din relatia bilaterala au escaladat,…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…