Accident in Ploiesti, pe strada Calomfirescu. Un barbat a ajuns la spital

Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7, la intersectia strazilor Calomfirescu si Berzei, fiind implicate doua autoturisme. In urma impactului, un barbat in varsta de 41 de ani a fost ranit, iar medicii sositi la fata locului… [citeste mai departe]