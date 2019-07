Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au avertizat miercuri ca termenul de 60 de zile acordat puterilor europene care au semnat acordul din iulie 2015 privind programul nuclear al Republicii Islamice nu va fi prelungit, potrivit Reuters preluata de Agerpres. La expirarea acestui termen limita, la 8 iulie,…

- Cu ocazia unei intrevederi cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat joi ca "trebuie demarate noi negocieri" cu Teheranul, pentru a asigura "pacea in regiune". "Vrem sa fim siguri ca ei nu vor obtine arma nucleara", a declarat presedintele francez, adaugand ca "avem un instrument…

- Iranul si-a intrerupt in mod oficial anumite angajamente pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a declarat miercuri un reprezentant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA) pentru agentia iraniana de presa Isna, relateaza Reuters, informeaza…

- Iranul a suspendat oficial unele dintre angajamentele asumate in cadrul acordului nuclear din 2015 cu puterile mondiale, in baza unui ordin dat de Consiliul securitatii nationale de la Teheran, a declarat miercuri agentiei ISNA un oficial iranian informat, transmite Reuters. Iranul a notificat saptamana…

- Președintele american Donald Trump a avertizat luni ca Iranul va suferi "consecințe mari" daca Iranul va ataca interesele SUA, în contextul în care Washingtonul a trimis deja bombardiere B-52 la Baza aeriana Al Udeid din Qatar, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca incalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice, potrivit…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…