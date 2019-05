Stiri pe aceeasi tema

- Situatia actuala nu se preteaza la negocieri cu Statele Unite, a apreciat marti presedintele iranian Hassan Rohani, acuzand Washingtonul ca poarta un ”razboi economic” impotriva Iranului, in urma retragerii americane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si reimpunerii sanctiunilor…

- „Cred ca Iranul ar face o mare greseala daca fac ceva. Daca vor face ceva, vom raspunde cu o mare forta dar deocamdata nu avem vreun semnal ca ar fi cazul", a afirmat Trump luni seara, scrie news.ro. Comentariile sale vin dupa ce doua surse guvernamentale au afirmat ca Statele Unite suspecteaza…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a promis ca nu va permite Teheranului sa aiba arme nucleare, la cateva ore dupa ce a avertizat ca izbucnirea unui conflict ar putea insemna sfarșitul Iranului, relateaza site-ul agenției Dpa preluat de mediafax. "Nu voi permite Iranului sa aiba arme nucleare",…

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…

- Președintele american Donald Trump a avertizat luni ca Iranul va suferi "consecințe mari" daca Iranul va ataca interesele SUA, în contextul în care Washingtonul a trimis deja bombardiere B-52 la Baza aeriana Al Udeid din Qatar, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA nu vor mai acorda exceptii pentru cumparatorii de petrol iranian, decizie ce a avut ca efect imediat cresterea cotatiei titeiului pe pietele internationale. Astfel, vom asista cat de curand la noi scumpiri la pompa, inclusiv in tara noastra. Planul…

- Statele Unite au plasat în mod oficial Gardienii Revoluției din Iran pe lista lor cu organizații „teroriste” straine, ceea ce crește totodata riscul unor sancțiuni sporite împotriva Teheranului, a anunțat luni președintele american Donald Trump, potrivit AFP.Este „prima…