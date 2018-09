Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul de activitati periculoase in Orientul Mijlociu si a condamnat din nou Acordul nuclear. "Iranul are o agenda criminala. Liderii iranieni nu isi respecta vecinii, nu respecta frontierele si drepturile suverane ale natiunilor", a acuzat Donald Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, a atacat din nou NBC News intr-o postare pe Twitter in care critica modul in care postul a gestionat un subiect legat de producatorul Harvey Weinstein si a sugerat ca ar trebui verificata licenta televiziunii, scrie Reuters.

- Reprezentanții Ministerului Economiei din Rusia considera ca Statele Unite ar trebui „sa sufere economic” daca nu acționeaza conform regulilor, dupa ce președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea retrage SUA din Organizația Mondiala a Comerțului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a exclus sambata o intalnire intre iranieni si americani dupa reintroducerea sanctiunilor de catre SUA impotriva Teheranului, informeaza AFP si Reuters. Este pentru prima oara cand Iranul respinge intr-un mod atat de explicit o oferta la dialog propusa…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a afirmat marți ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear este "ilegala", adaugand ca menținerea relațiilor cu Teheranul depinde de Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Republica Islamica Iran nu a cautat niciodata…

- Profitul net al grupului auto francez PSA Peugeot Citroen a crescut cu 18% in primul semestru din 2018, sprijinit de achizitia Opel. In primele sase luni din acest an profitul net a urcat la 1,48 miliarde de euro (1,73 miliarde de dolari), in timp ce veniturile au inregistrat un avans de 40%,…

- Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul sau ranian Hassan Rouhani impotriva amenințarii Statelor Unite, dupa ce acesta a declarat ca "un razboi cu Iranul este mama tuturor razboaielor", relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax. "Niciodata sa nu mai ameninți…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat duminica Iranul sa 'nu mai ameninte niciodata SUA', in caz contrar Teheranul riscand sa suporte consecinte precum 'cele pe care putini le-au cunoscut de-a lungul istoriei', transmit Reuters si AFP. Mesajul lui Trump a fost lansat pe Twitter…