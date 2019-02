Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a prezentat sambata o noua racheta de croaziera cu o raza de 1.300 km (800 mile), a anuntat televiziunea de stat in contextul in care tara din Orientul Mijlociu isi prezinta realizarile in timpul evenimentelor care marcheaza 40 de ani de la Revolutia islamica din 1979, relateaza Reuters. ''Cu…

- Iranul va continua sa isi dezvolte sistemele de rachete, dar nu intentioneaza sa creasca raza de actiune a acestor arme, a declarat marti secretarul consiliului national de securitate, Ali Shamkhani, citat de Reuters, care preia televiziunea de stat IRIB. "Iranul nu are restrictii stiintifice…

- Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat joi o noua strategie de aparare antiracheta, raportul menționând despre Coreea de Nord ca este în continuare o "amenințare extraordinara", deși în urma cu șapte luni liderul de la Casa Alba anunța ca amenințarea reprezentata de…

- Iranul a ratat marti plasarea pe orbita a unui satelit, pe care l-a lansat in ciuda criticilor Statele Unite, a anuntat ministrul iranian al telecomunicatiilor la televiziunea de stat. "Lansarea in aceasta dimineata a satelitului Payam cu racheta Basir a reusit. Din pacate, satelitul nu a putut fi…

- Timp de 29 de ani, lumea a stiut varianta oficiala a mortii lui Vasile Milea, fostul ministru al Apararii înainte de 1989: sinucidere. La aproape trei decenii distanta de la Revolutia din 1989, site-ul realitatea.

- "Incalcarea INF de catre Rusia erodeaza bazele unui control efectiv al armamentului si submineaza securitatea aliata", urmarind "slabirea generala a arhitecturii de securitate euro-atlantice", se arata intr-o declaratie comuna a ministrilor de externe din NATO, reuniti la Bruxelles."Facem…

- Secretarul de stat Mike Pompeo a spus sambata ca Iranul a testat o racheta cu raza medie capabila sa poarte o incarcatura nucleara, ceea ce incalca o rezoluție ONU, transmite CNN.UPDATE 09.46 Purtatorul de cuvant al ministerului de externe de la Teheran nu a vrut nici sa confirme, nici sa infirme testul

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a afirmat sambata seara (duminica dimineata, ora Romaniei) ca Iranul a testat o racheta cu raza medie de actiune, prin incalcarea reglementarilor internationale, insa regimul islamist de la Teheran a respins acuzatiile, scrie Mediafax."Iranul a testat…