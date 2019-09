Stiri pe aceeasi tema

- Regimul de la Teheran a dublat numarul de centrifuge avansate folosite pentru imbogațirea uraniului, a anunțat luni Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa ce Iranul a indicat ca iși va reduce suplimentar angajamentele asumate prin Acordul atomic semnat cu marile puteri in 2015,…

- Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), organul ONU insarcinat cu controlul activitatilor nucleare ale Iranului, a confirmat luni instalarea de catre Teheran a unor centrifuge avansate, susceptibile sa creasca stocul iranian de uraniu imbogatit, o noua etapa in reducerea angajamentelor pe…

- Directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruta, a ajuns duminica la Teheran pentru întâlniri la nivel înalt cu responsabili iraninieni, informeaza agentia iraniana Isna, preluata de AFP și Agerpres.Vizita are loc a doua zi dupa…

- Președintele iranian Hassan Rohani a exclus, marți, orice negocieri bilaterale cu Washingtonul și a avertizat ca Teheranul, așa cum a anunțat deja, va reduce in continuare din angajamentele in materie nucleara luate prin acordul internațional de la Viena, daca in urmatoarele doua zile nu are loc vreun…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a anunțat ca Teheranul se pregatește sa procedeze la o a treia etapa in renunțarea la angajamentele luate prin acordul nuclear din 2015. «Noi», a spus ministrul citat, «am avertizat ca daca acordul nu este aplicat in intregime de catre parțile semnatare,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Yukiya Amano, a mruit din cauza unor probleme de sanatate. Potrivit Reuters, unul din posibilii sai succesori ar fi diplomatul roman Cornel Feruta, in prezent coordonator-sef al AIEA.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca nivelul uraniului imbogatit din Iran va depasi limita admisa in acordul nuclear ca raspuns la faptul ceilalti semnatari ai acordului nu si-au respectat promisiunile si nu au ajutat Teheranul sa scape de sanctiunile SUA. „Pe 7 iulie,…

- "SUA sustin ca nu exclud recurgerea la forta (...). Aceasta ar insemna o catastrofa pentru regiune. Aceasta ar provoca o escaladare a violentelor si o crestere a numarului de refugiati", a declarat Putin in timpul sedintei anuale de intrebari-raspunsuri cu cetatenii rusi, transmisa in direct la televiziune.…