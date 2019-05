Iranul se pregăteşte de război cu Statele Unite. A ameninţat că va ataca un portavion american In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea din Acordul atomic iranian, presedintele SUA, Donald Trump, s-a aratat deschis negocierilor cu regimul de la Teheran. "Ceea ce as vrea sa vad din partea Iranului ar fi sa ma sune", a declarat liderul de la Casa Alba.



La randul sau, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a avertizat ca Statele Unite vor reactiona "rapid si decisiv" in cazul unui atac iranian. "Regimul de la Teheran trebuie sa inteleaga ca atacurile comise de ei sau de intermediari impotriva intereselor americane ori a cetatenilor americani… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

