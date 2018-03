Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi fosti si actuali alesi locali in vizorul ANI; printre acestia si doi din Teleorman in Politic / Agentia Nationala de Integritate a dat publicitatii un nou lot de alesi locali incompatibili, printre acestia si un consilier si un fost consilier local din Teleorman. Concret, este vorba…

- Liviu Arteni a acordat un interviu in care a facut declarații cutremuratoare dupa moartea Israelei Vodovoz. Acesta este devastat de durere dupa dispariția celei care i-a fost soție. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz , insa aceștia au ajuns la divorț, iar ulterior barbatul a parasit Romania.…

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri...

- Generalul Joseph Votel, seful Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), a declarat ca acordul nuclear cu Iranul este in continuare in interesul SUA, afirmatia oficialului american contrazicand parerea presedintelui Donald Trump care sustine ca este un acord "teribil".

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a incheiat, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), peste 2.100 de contracte de finantare care au ca obiect investitii apicole, informeaza joi institutia. Valoarea totala a contractelor de finantare este…

- Iranul si-a triplat productia de rachete balistice, a anuntat, miercuri, Amir Ali Hajizadeh, general al Garzilor Revolutionare din Iran, adaugand ca programul balistic al Teheranului va continua sa se dezvolte, a relatat agentia Fars, citata de site-ul agentiei de presa Reuters.

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca "intunericul ne va cuprinde" pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul, vom…

- Rusia a facut uz de dreptul sau de veto la o rezolutie britanica, sustinuta de Statele Unite si Franta, care reinnoia embargoul asupra armelor in Yemen, criticand Iranul, si a obtinut sa fie adoptata in unanimitate o rezolutie tehnica, evitand condamnarea Teheranului, relateaza AFP. Aceasta dubla decizie…

- Iranul a facut cunoscut ca atacurile vor continua asupra zonelor controlate de "teroristi" in apropiere de Damasc, unde au fost semnalate confruntari duminica intre insurgenti si fortele guvernamentale siriene, in pofida unei rezolutii a ONU care cere un armistitiu de 30 de zile pe cuprinsul Siriei,…

- Iranul isi respecta angajamentele asumate prin acordul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri si nu obstructioneaza inspectiile internationale, potrivit raportului trimestrial dat publicitatii joi de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in contextul amenintarilor presedintelui…

- In ziua de duminica, 4 martie, ora 10.00, in sala Centrului Cultural Bucovina, din Suceava, va avea loc scrutinul pentru alegerea noii structuri de conducere la Asociația Județeana de Fotbal. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor a expirat vineri, pe 16 februarie. Pentru funcția de ...

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat sambata ca Iranul va respecta obligatiile acordului nuclear international din 2015, semnat cu sase puteri mondiale pentru a-i limita controversatul program nuclear, relateaza Reuters.

- Daniel Cristian Taralunga vrea sa ridice un imobil de patru etaje in Mamaia Nord. In acest sens, a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru investitia imobiliara care va fi situata in orasul Navodari, zona Mamaia Nord, bulevardul Mamaia Nord, lot…

- Iranul nu va negocia cu 'nimeni' capacitatile sale militare, in special rachetele balistice, a declarat marti presedintele iranian Hassan Rohani, in contextul in care SUA incearca sa interzica programele Teheranului in acest domeniu, potrivit AFP. 'Despre apararea noastra, avioane, rachete si submarine,…

- O persoana al carei nume nu a fost dat publicitatii a fost condamnata la 6 ani de inchisoare in Iran pentru vanzarea de informatii despre programul nuclear al Teheranului unei tari europene si Statelor Unite ale Americii, a anuntat duminica pe site-ul sau sistemul judiciar iranian, potrivit Reuters.

- Ali Cenghiz Lupule a primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, de la care a solicitat acord de mediu pentru proiectul "Construire imobil locuinte colective P 3e Pod tehnic intrare in legalitateldquo;. Investitia imobiliara este realizata pe strada Dinu Lipatti nr. 5 fost careu…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat legal de d-nul Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020; Agenția pentru Dezvoltare Regionala…

- Compania Twitter, care in prezent analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, a transmis vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori daca au fost expusi la materiale generate de un presupus serviciu rus de propaganda, relateaza Reuters. Compania a precizat ca va…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Iranul a reafirmat sambata ca refuza orice modificare a acordului nuclear incheiat cu marile puteri, ca reactie la ultimatumul presedintelui american, Donald Trump, care a cerut o inasprire a conditiilor acestei intelegeri, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Republica Islamica Iran (...)…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP. Statele Unite raman deocamdata…

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Buzau informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie…

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, a declarat joi ca acordul nuclear cu Iranul 'functioneaza', in contextul in care presedintele american Donald Trump urmeaza sa decida in curand daca va prelungi sau nu suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP si Reuters. …

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Un politist iranian a fost ucis luni în timpul unor acte de violenta legate de manifestatiile antiguvernamentale care zdruncina Iranul de cinci zile, o miscare de protest fara precedent, din 2009, în aceasta tara, transmite AFP. În total 13 persoane, dintre care…

- Proteste violente în Iran. Mii de persoane au manifestat sâmbata, în Iran, pentru a treia zi. Doi protestatari ar fi fost ucisi într-un oras de provincie, transmite Reuters. De asemenea, mulți oameni au fost arestati în timpul protestelor fața de coruptie…

- Iranul i-a raspuns, sambata, lui Donald Trump, dupa ce președintele SUA denuntase atitudinea Teheranului fata de manifestantii care au protestat in aceasta saptamana impotriva puterii si a dificultatilor economice cu care se confrunta tara, relateaza Agerpres.

- Actiunea Comisiei Europene lansata miercuri impotriva Poloniei in legatura cu reforma justitiei din aceasta tara incalca suveranitatea Poloniei, iar Ungaria isi va folosi dreptul de veto, a declarat vicepremierul ungar Zsolt Semjen, informeaza agentia de presa Reuters. Semjen a declarat…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif au reafirmat, luni, printr-o conversatie telefonica, angajamentul celor doua state fata de acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Agentia de Privatizare din Grecia (HRDAF) va prelungi pana in februarie termenul limita pentru depunerea ofertelor angajante pentru o participatie de 66% la operatorul retelei de gazoducte din Grecia - DESFA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 400 de milioane de euro, au declarat, pentru Reuters,…