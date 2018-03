Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul nu va accepta nicio masura de natura sa limiteze prevederile acordului nuclear iranian, a avertizat sambata un important oficial iranian, in momentul in care statele europene si SUA incearca sa obtina garantii suplimentare din partea Teheranului, relateaza AFP. 'Nu vom accepta…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea sa si nu cunoaste…

- Iranul a devenit o noua piata pe care Rusia poate sa isi exporte recolta semnificativa de grau. In acest scop, Teheranul a incheiat un acord pe cinci ani, volumul total al livrarilor din Rusia si Kazah...

- Teheranul si-a triplat productia de rachete, a declarat un comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran, unitatea de elita a armatei, fara a preciza in ce perioada a avut loc aceasta crestere, a anuntat agentia de presa Fars, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. "In trecut trebuia sa dam o…

- Iranul si-a triplat productia de rachete balistice, a anuntat, miercuri, Amir Ali Hajizadeh, general al Garzilor Revolutionare din Iran, adaugand ca programul balistic al Teheranului va continua sa se dezvolte, a relatat agentia Fars, citata de site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un consilier militar iranian a sustinut ca occidentalii au folosit sopirle si cameleoni, care pot „atrage unde atomice“, pentru a spiona programul nuclear al Iranului, relateaza France-Presse pe site-ul sau. Hassan Firouzabadi, care a fost sef al statului major iranian si care este in prezent consilier…

- Iranul a declarat luni ca este in masura sa produca uraniu imbogatit in proportie de 20% 'in mai putin de 48 de ore' daca SUA ar renunta la acordul incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri privind programul nuclear iranian, a informat luni televiziunea al-Alam, citand un inalt responsabil…

- Teheranul va continua sa-si dezvolte programul balistic, in pofida presiunilor exercitate de statele occidentale, a declarat, luni, un purtator de cuvant al Armatei iraniene, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca Iranul trebuie sa raspunda ingrijorarilor internationale privind programul de rachete balistice, sau risca impunerea unor noi sanctiuni, informeaza site-ul postului France 24.

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- Iranul a facut cunoscut ca atacurile vor continua asupra zonelor controlate de "teroristi" in apropiere de Damasc, unde au fost semnalate confruntari duminica intre insurgenti si fortele guvernamentale siriene, in pofida unei rezolutii a ONU care cere un armistitiu de 30 de zile pe cuprinsul Siriei,…

- Presedintele american Donald Trump va face public „cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, scrie BBC. Noile masuri vor avea ca tinta 56 de nave si companii de transport maritim. Comunitatea internationala deja a impus numeroase sanctiuni Coreei de Nord din cauza programului…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, scrie agerpres.ro.

- Un consilier militar iranian a sustinut ca occidentalii au folosit soparle si cameleoni, care pot „atrage unde atomice“, pentru a spiona programul nuclear al Iranului, relateaza France-Presse pe site-ul sau.

- Hassan Firouzabadi, in prezent consilier militar al ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a facut aceasta afirmatie in timp ce era intrebat de mass-media locale despre arestarile recente ale unor ecologisti din aceasta tara. El a mentionat ca nu cunoaste detalii cu privire la aceste…

- O persoana al carei nume nu a fost dat publicitatii a fost condamnata la 6 ani de inchisoare in Iran pentru vanzarea de informatii despre programul nuclear al Teheranului unei tari europene si Statelor Unite ale Americii, a anuntat duminica pe site-ul sau sistemul judiciar iranian, potrivit Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni, la Tel Aviv, ca Washingtonul nu va mai certifica respectarea de catre Iran a acordului in domeniul nuclear, transmite DPA. "Acordul nuclear privind Iranul este un dezastru, iar Statele Unite ale Americii nu vor mai certifica aceasta…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a apreciat luni ca 'exigentele' fata de europeni ale presedintelui american Donald Trump cu privire la acordul nuclear iranian 'seamana uneori cu niste ultimatumuri', informeaza AFP. 'Am constatat cu interes ca presedintele…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus simbata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP. Statele Unite ramin deocamdata in acordul istoric…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Iranul a reafirmat sambata ca refuza orice modificare a acordului nuclear incheiat cu marile puteri, ca reactie la ultimatumul presedintelui american, Donald Trump, care a cerut o inasprire a conditiilor acestei intelegeri, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Republica Islamica Iran (...)…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Statele Unite raman…

- Iranul a reafirmat sambata ca refuza orice modificare a acordului nuclear incheiat cu marile puteri, ca reactie la ultimatumul presedintelui american, Donald Trump, care a cerut o inasprire a conditiilor acestei intelegeri, transmite AFP. "Republica Islamica Iran (...) nu va lua nicio…

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Fortele europene se intalnesc cu ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Yarif, in Bruxelles, pentru a-si reafirma sustinerea fata de acordul nuclear iranian, insa este posibila si o solicitare catre Iran pentru suplimentarea acordului cu scopul de a acoperi si

- Liderii europeni isi vor reafirma, joi, sustinerea pentru acordul nuclear iranian, inaintea deciziei presedintelui american Donald Trump privind reinstaurarea sanctiunilor economice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, se va intalni, joi, cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre acordul nuclear semnat in 2015 si despre recentele proteste antiguvernamentale din Iran, informeaza site-ul Politico.eu.

- Teheranul a avertizat luni comunitatea internationala in legatura cu o posibila retragere a SUA din acordul privind programul nuclear iranian, avertisment ce survine cu cateva zile inainte de o decizie americana in legatura cu acest dosar, relateaza AFP. ''Comunitatea internationala trebuie sa se…

- Un politist iranian a fost ucis luni in timpul unor acte de violenta legate de manifestatiile antiguvernamentale care zdruncina Iranul de cinci zile, o miscare de protest fara precedent, din 2009, in aceasta tara, transmite AFP. In total 13 persoane, dintre care zece manifestanti, si-au…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Teheran, 30 dec /Agerpres/ - Iranul a respins sambata declaratiile ''oportuniste'' ale presedintelui american, Donald Trump, dupa ce acesta a denuntat atitudinea Teheranului fata de manifestantii iranieni care au protestat in aceasta saptamana impotriva puterii si a dificultatilor…

- Iranul a contraatacat fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Parlamentul acestei republici islamice a adoptat un proiect de lege care indeamna Guvernul sa recunoasca Ierusalimul drept „capitala eterna a Palestinei“.

- Iranul a catalogat, miercuri, drept "neintemeiate" acuzatiile din partea Statelor Unite si a Arabiei Saudite potrivit carora a furnizat racheta lansata marti de catre rebelii huthi din Yemen inspre capitala saudita Riad, relateaza site-ul BBC News. Un purtator de cuvant al ministerului…