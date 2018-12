Iranul se declară pregătit să răspundă oricărei acţiuni ostile din partea SUA Iranul a anuntat luni ca este pregatit sa raspunda oricarei actiuni ostile din partea SUA, dar a precizat ca nu considera o amenintare semnificativa sosirea unui portavion american, saptamana trecuta, in zona Golfului, transmite Reuters. Portavionul USS John C. Stennis a intrat vineri in Golful Persic, punand capat astfel unei absente indelungate a portavioanelor americane in regiune pe fondul cresterii tensiunilor diplomatice dintre Washington si Teheran. ''Prezenta acestei nave militare este nesemnificativa pentru noi'', a declarat comandantul Fortelor navale iraniene, Habibollah… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

