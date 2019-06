Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a respins vineri ideea organizarii de noi negocieri asupra programului nuclear iranian, evocata de presedintele francez Emmanuel Macron, estimand ca o extindere a acordului existent, semnat in 2015, ar insemna esuarea lui, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cu ocazia unei intrevederi…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut ca Iranul doreste sa negocieze; omologul sau francez, Emmanuel Macron, a insistat ca Parisul si Washingtonul au aceleasi obiective privind Teheranul, transmite...

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a aprobat trimiterea a 1.500 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, in contextul tensiunilor cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Reacție INFIORATOARE a lui Emmanuel Macron, cand a auzit,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii nu au incercat sa angajeze un dialog cu Iranul, adaugand ca Teheranul trebuie sa faca primul pasul daca doreste sa negocieze cu Washingtonul, relateaza AFP potrivit Agerpres ''Presa Fake News au publicat ca de obicei…

- Președintele american Donald Trump și soția sa vor calatori in Franța pe 6 iunie, unde se vor intalni cu președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Casa Alba, marți, intr-un comunicat. Trump va vizita, de asemenea, Marea Britanie, in perioada 3-5 iunie, la invitația reginei Elisabeta a II-a, unde…

- Presedintele american, Donald Trump, nu va prezenta "niciodata" declaratiile sale fiscale democratilor, in pofida solicitarii formulate de catre o comisie parlamentara in acest sens, a anuntat Casa Alba duminica. Donald Trump este primul presedinte american dupa Richard Nixon care refuza sa-si…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va incepe luni prima vizita oficiala in Irak, menita sa imbunatațeasca relațiile dintre cele doua țari, a anunțat luni postul de televiziune de stat din Iran, citat de Reuters, scrie Mediafax.Vizita reprezinta un mesaj puternic pentru Statele Unite și pentru…