- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Iranul continua sa-si respecte angajamentele pe care si le-a asumat prin semnarea acordului asupra dosarului sau nuclear, la Viena, in 2015, in pofida reimpunerii sanctiunilor americane, a anuntay joi Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), relateaza Reuters, potrivit News.roAceasta…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat marti ca sunt "rusinoase" afirmatiile presedintelui SUA, Donald Trump, prin care acesta si-a manifestat sprijinul pentru Arabia Saudita in pofida asasinarii disidentului Jamal Khashoggi in incinta Consultatului saudit de la Istabnbul.

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a sosit luni la Teheran, pentru prima data de la preluarea mandatului, pentru discutii cu autoritatile iraniene in ce priveste acordul nuclear din 2015 si subiecte de interes bilateral, transmite Reuters, citand media din Iran, conform Agerpres. Jerremy…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a criticat, marti, decizia SUA de a reinstaura sanctiunile pentru industriile petroliere si de transport din Iran, declarand ca izolarea Iranului este periculoasa si ca este nedrept ca poporul iranian sa fie pedepsit, scrie Reuters.Comentariile…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a anuntat luni ca va cere Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) sa ia masuri pentru incetarea conflictului din Yemen si pentru gasirea unei solutii politice potrivite.

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, ca este sigur ca Romania iși va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, in ciuda a ceea ce a spus președintele Klaus Iohannis. „Eu nu ma implic in politica altor state. Noi le solicitam doar sa accepte lucrurile așa cum sunt. Ierusalimul…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca Statele Unite sunt izolate in randul aliaților sai in ceea ce privește conflictul cu Iranul, menționand ca statele europene nu sunt de acord cu planul Statelor Unite de a reimpune sancțiunile impotriva Teheranului, relateaza Reuters, preluata…